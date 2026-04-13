İsrail'in Saldırısında Tarihi Yapı Yıkıldı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail'in Saldırısında Tarihi Yapı Yıkıldı

13.04.2026 18:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, Lübnan'da tarihi bir dini yapıyı hedef alarak yıkıma neden oldu.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Şema beldesinde düzenlediği saldırılarda tarihi bir dini yapının yıkıldığı bildirildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail topçu birlikleri Sur kentindeki tarihi kale bölgesini hedef aldı. Saldırıda, bölgede yer alan ve tarihi öneme sahip "Peygamber Şemun es-Safa" makamının tamamen yıkıldığı aktarıldı.

Söz konusu yapının, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan bir alan içerisinde bulunduğu ve bu nedenle uluslararası koruma statüsüne sahip olduğu belirtildi.

Haberde ayrıca, Şema beldesinin çevresindeki tepelik alanların da aralıklarla topçu atışlarına maruz kaldığı, saldırılarda oluşan hasar veya can kaybına ilişkin henüz net bilgi bulunmadığı ifade edildi.

Aynı makamın, İsrail'in 2024 yılında Şema beldesine yönelik saldırıları sırasında da yıkıldığı, daha sonra bölge halkı tarafından yeniden inşa edildiği kaydedildi.

İsrail'in Lübnan'a saldırısı

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 2 bin 89'a yükseldiğini bildirmişti.

Lübnan hükümeti de ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Yerel Haberler, İsrail Ordusu, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Lübnan, İsrail, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Haiti’de tarihi kalede izdiham: 30 ölü Haiti'de tarihi kalede izdiham: 30 ölü
Victor Osimhen, Leroy Sane’nin golünde büyük coşku yaşadı Victor Osimhen, Leroy Sane'nin golünde büyük coşku yaşadı
Ünlü oyuncu Barış Arduç sporda da iddialı: İtalya’dan altın madalya ile döndü Ünlü oyuncu Barış Arduç sporda da iddialı: İtalya'dan altın madalya ile döndü
Şampiyonluk yarışı alev alev İşte Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un kalan maçları Şampiyonluk yarışı alev alev! İşte Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un kalan maçları
İran’dan Trump’ın tehditlerine rest: Savaşırsanız savaşırız İran'dan Trump'ın tehditlerine rest: Savaşırsanız savaşırız
Fenerbahçe’den Galatasaray maçı biter bitmez jet paylaşım Fenerbahçe'den Galatasaray maçı biter bitmez jet paylaşım

18:07
Emniyette güçlü değişim kapıda: Kararnameye “NATO Zirvesi” ayarı
Emniyette güçlü değişim kapıda: Kararnameye “NATO Zirvesi” ayarı
17:37
İstanbul’da özel halk otobüsü şoförleri ayaklandı: Ücretsiz binişe izin vermeyeceğiz
İstanbul'da özel halk otobüsü şoförleri ayaklandı: Ücretsiz binişe izin vermeyeceğiz
17:31
Trump’tan ablukanın başlaması sonrası ilk mesaj
Trump'tan ablukanın başlaması sonrası ilk mesaj
17:27
Çin’den ABD’ye abluka resti: İran ile ticaret anlaşmamız var, iç işlerimize karışmayın
Çin'den ABD'ye abluka resti: İran ile ticaret anlaşmamız var, iç işlerimize karışmayın
17:16
Hürmüz ablukası ne anlama geliyor Bölgedeki denizcilere gönderilen not endişe verici
Hürmüz ablukası ne anlama geliyor? Bölgedeki denizcilere gönderilen not endişe verici
17:01
Verilen süre doldu, ABD’nin Hürmüz ablukası başladı
Verilen süre doldu, ABD'nin Hürmüz ablukası başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2026 19:19:28. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.