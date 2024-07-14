İsrail'in Şam'a düzenlediği füze saldırısının ardından şehirden dumanlar yükseliyor

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ŞAM, 14 Temmuz (Xinhua) -- İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'a yaptığı füze saldırısının ardından şehirden dumanlar yükseliyor, 14 Temmuz 2024.

İsrail'in gece yarısından sonra Şam'daki hedeflere düzenlediği bir dizi saldırı kent genelinde patlama seslerinin yankılanmasına sebep oldu.

Suriye devlet televizyonundan yapılan açıklamaya göre, Suriye hava savunma sistemleri Şam kırsalında bir İsrail saldırısını önledi. (Fotoğraf: Ammar Safarjalani/Xinhua)