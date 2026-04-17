İsrail'in Sayda Saldırısı: 13 Ölü
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail'in Sayda Saldırısı: 13 Ölü

17.04.2026 15:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusunun Sayda'ya düzenlediği saldırıda 13 kişi hayatını kaybetti, arama kurtarma sürüyor.

İsrail ordusunun dün ateşkesten önce Lübnan'ın Sayda kentine düzenlediği saldırıda 13 kişinin hayatını kaybettiği, enkaz altında kalanlar için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'ya göre, perşembe günü, ateşkes öncesi İsrail'in düzenlediği saldırının ardından yürütülen çalışmalarda 13 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Yetkililer, enkaz altında olduğu düşünülen 15 kişinin daha bulunduğuna dair bilgiler dolayısıyla arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarına devam ettiğini aktardı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etti.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun 2 Mart'tan itibaren Lübnan'a düzenlediği saldırılarda yaklaşık 2 bin 200 kişinin öldüğünü bildirmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 16 Nisan'da İsrail ve Lübnan'ın 10 günlük ateşkes konusunda mutabakata vardığını açıklamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, söz konusu ateşkesi kabul ettiklerini belirterek, Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgelerde kalmayı sürdüreceklerini ifade etmişti.

Kaynak: AA

İsrail Ordusu, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, İsrail, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2026 16:21:19. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.