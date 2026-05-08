İsrail'in Suriye'de Baskın
İsrail'in Suriye'de Baskın

08.05.2026 13:08
İsrail ordusu, Suriye'nin Kuneytra bölgesinde bir çobanı gözaltına aldı ve kontrol noktası kurdu.

İsrail ordusunun, Suriye'nin güneyindeki Kuneytra vilayeti kırsalında düzenlediği baskında bir kişiyi alıkoyduğu bildirildi.

Suriye resmi ajansı SANA'nın haberine göre, 6 askeri araçtan oluşan İsrail birliği, Sayda el-Hanut köyü çevresine girerek bölgede hayvan otlatan çobanların yolunu kesti.

Çobanlardan birini gözaltına alan İsrail askerlerinin Rezaniye köyüne doğru ilerleyerek Sayda el-Colan yol ayrımında kontrol noktası kurduğu belirtildi.

Askeri birliğin bir süre sonra bölgeden çekildiği aktarıldı.

Şam yönetimi, İsrail'in Kuneytra ve Dera kırsalında düzenlediği baskınlar ile sivillere yönelik saldırılarının 1974 Ayrılma Anlaşması'nın açık ihlali olduğunu belirtiyor.

Suriye, İsrail güçlerinin işgal ettiği tüm Suriye topraklarından çekilmesi yönündeki talebini yinelerken, uluslararası toplumu da İsrail'in "saldırgan uygulamalarına karşı sorumluluk almaya" çağırıyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

