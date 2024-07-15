İsrail'in uluslararası yasaklı silahları kullanarak Gazze'de yüzlerce Filistinli öldürdüğü açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail'in uluslararası yasaklı silahları kullanarak Gazze'de yüzlerce Filistinli öldürdüğü açıklandı

Gazze Şeridi'ndeki hükümet, İsrail'in son 48 saatte en az 320 Filistinliyi öldürdüğünü ve yaraladığını duyurdu. Hükümetin medya ofisinden yapılan açıklamada, kullanılan silahların uluslararası düzeyde yasaklandığı ve insanlara karşı kullanılmasının suç olduğu belirtildi. Açıklamada, İsrail'in sivillere, çocuklara ve kadınlara karşı işlediği insanlık suçları kınandı ve uluslararası mahkemeler önünde yargılanması çağrısı yapıldı. Gazze'deki saldırılarda binlerce kişi öldü, hastane ve eğitim kurumları da hedef alındı.

15.07.2024 21:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazze Şeridi'ndeki hükümet, İsrail'in "uluslararası yasaklı silahları" kullanarak, son 48 saatte en az 320 Filistinliyi öldürdüğünü ve yaraladığını duyurdu.

Hükümetin medya ofisinden yapılan açıklamada, son 48 saatte, 320 Filistinlinin ölümüne ve yaralanmasına neden olan saldırılarda kullanılan silahların "termal veya kimyasal silah olarak adlandırılan, çoğu ABD yapımı füze ve bombalardan oluştuğu ve bunların insanlara karşı kullanılmasının uluslararası düzeyde yasaklandığı" kaydedildi.

Söz konusu silahların "ölü ve yaralıların vücutlarındaki dokularda kimyasal tepkimeye neden olduğu" aktarılan açıklamada, bu silahların yaralanan kişilerde şiddetli acı ve derin fiziksel hasar bıraktığı, silahların 27 saat veya daha kısa sürede ölüme yol açan yanıklara neden olduğunun tespit edildiği paylaşıldı.

"Ölümcül yanıklar sonucu Filistinlilerin bir kısmının hayatını kaybettiğine" işaret edilen açıklamada, İsrail'in "sivillere, çocuklara ve kadınlara karşı işlediği insanlık suçları" kınandı.

Açıklamada, tüm dünya ülkelerine "sivillere yönelik bu kışkırtıcı suçları kınayıp, İsrail'in uluslararası mahkemeler önünde yargılanmasını sağlamak için çaba gösterme" çağrısı yapılırken, "İsrail'e bu tip silahları sağlayan ABD yönetiminin de yaşanan trajediden sorumlu olduğu" tekrarlandı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 38 bin 664 Filistinli öldü, 89 bin 97 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

Hükümet, İsrail, Çocuk, Gazze, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in uluslararası yasaklı silahları kullanarak Gazze'de yüzlerce Filistinli öldürdüğü açıklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ ile mücadele azmimiz ilk günkü kadar güçlüdür Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ ile mücadele azmimiz ilk günkü kadar güçlüdür
21:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe’de Bahçeli ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de Bahçeli ile görüştü
18:59 İzmir Çeşme’de 3 kişinin can verdiği orman yangınına ilişkin 4 kişi gözaltına alındı İzmir Çeşme'de 3 kişinin can verdiği orman yangınına ilişkin 4 kişi gözaltına alındı
18:06 Trump’ın gizli belgeler davası düşürüldü Trump'ın gizli belgeler davası düşürüldü
18:03 Esed’den “normalleşme“ yanıtı: Türk askerlerinin Suriye’den çekilmesi gündeme gelirse Erdoğan’la görüşürüm Esed'den "normalleşme" yanıtı: Türk askerlerinin Suriye'den çekilmesi gündeme gelirse Erdoğan'la görüşürüm
21:37 Halil Dervişoğlu’ndan eleştirilere olay yanıt: Kimin ne dediği beni ilgilendirmiyor Halil Dervişoğlu'ndan eleştirilere olay yanıt: Kimin ne dediği beni ilgilendirmiyor
20:25 İstanbullular, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde sokaklara döküldü İstanbullular, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde sokaklara döküldü
20:08 Oğuz Aydın adım adım Fenerbahçe’ye İşte ödenecek bonservis bedeli Oğuz Aydın adım adım Fenerbahçe'ye! İşte ödenecek bonservis bedeli
18:31 Milyonlar uçup gitti Tete, Galatasaray’ı dev gelirden etti Milyonlar uçup gitti! Tete, Galatasaray'ı dev gelirden etti
17:37 Adrien Rabiot’un Galatasaray’dan istediği maaş ortaya çıktı Adrien Rabiot'un Galatasaray'dan istediği maaş ortaya çıktı
17:23 Dönemin İçişleri Bakanı Efkan Ala: “Gerekirse TRT binasını yıkın“ diye talimat verdim Dönemin İçişleri Bakanı Efkan Ala: "Gerekirse TRT binasını yıkın" diye talimat verdim
17:02 Yıllar sonra açıkladı Jose Mourinho’dan herkesi şaşırtan itiraf Yıllar sonra açıkladı! Jose Mourinho'dan herkesi şaşırtan itiraf
16:35 İran’dan Gebze’ye giden alüminyum yüklü tırdan 23 düzensiz göçmen çıktı İran'dan Gebze'ye giden alüminyum yüklü tırdan 23 düzensiz göçmen çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2024 22:10:48. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail'in uluslararası yasaklı silahları kullanarak Gazze'de yüzlerce Filistinli öldürdüğü açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement