İsrail\'in yaptırım listesindeki aşırılıkçı Yahudi yerleşimci, yasa dışı yerleşim yerinin inşası için sözleşme imzaladı

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İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da bulunan Yahudi yerleşim belediyesi "Har Hebron Bölgesel Konseyi'nin", ABD'nin yaptırım listesine aldığı aşırılıkçı Yahudi yerleşimci Yinon Levi ile yasa dışı yerleşim yerinin inşası için sözleşme imzaladığı ortaya çıktı.

The Times of Israel'in ele geçirdiği belgelere göre, Batı Şeria'nın el-Halil bölgesindeki "Har Hebron Bölgesel Konseyi"ne bağlı kalkınma şirketi, 2021'de bölgede bugün "Meitarim Çiftliği" olarak adlandırılan yasa dışı yerleşim yerinin inşası için sözleşme yaptı.

"Meitarim Çiftliği'nin" Batı Şeria'nın güneyindeki "Meitarim Sanayi Bölgesi'nin" yetki alanı içindeki "devlet arazisi" üzerine inşa edildiği belirtildi.

Sözleşme çerçevesinde aşırılıkçı Yahudi yerleşimci Levi tarafından inşa edilen konut ve çiftlik binalarının arazinin imar planına aykırı olduğu bilgisi verildi.

Sözleşmede, imar planına aykırı bir şekilde araziye "konut, tarım tesisleri ve hayvancılık" amaçlı binaların yapılması taahhüt edilirken, çiftliğin kurulduğu ilk yıl su ve elektrik için tahsisat ayrılacağının yer aldığı ifade edildi.

Gazeteye konuşan Levi de Meitarim Çiftliği'ni kurmak için "Har Hebron Kalkınma Şirketi" ile sözleşme imzaladığını doğruladı.

Bölgesel konsey, ABD yaptırımlarına maruz kalabilir

ABD'nin yaptırım listesine aldığı aşırılıkçı Yahudi yerleşimci Yinon Levi ile yasa dışı yerleşim birimi inşası için sözleşme imzalayan İsrail'e bağlı "bölgesel konseyin", ABD yaptırımlarına maruz kalabileceği tahmin ediliyor.

The Times of Israel'e konuşan Daniel Abraham Ortadoğu Barış Merkezi Başkanı Joel Braunold, İsrail bankalarının ABD'de şubelerinin bulunması ve Amerikan bankacılık sistemine bağlı olmaları nedeniyle İsrail'de bu tür bankaları kullanan kurum ve kuruluşların ABD yaptırımlarına maruz kalabileceklerini belirtti.

"Her şiddet yanlısı yerleşimcinin arkasında onları finanse eden devlet düzeni vardır"

İsrail sivil toplum kuruluşu Peace Now (Barış Şimdi) Hareketinden yapılan yazılı açıklamada da Levi ile yapılan anlaşmanın, resmi hükümet kurumlarının, yerleşimci şiddetine ve Batı Şeria'da yasa dışı karakollar kurma çabalarına "suç ortağı olduğunu" gösterdiği kaydedildi.

Açıklamada, "Her şiddet yanlısı yerleşimcinin arkasında onları yollayan ve finanse eden bir devlet düzeni vardır." ifadesi kullanıldı.

ABD, aşırılıkçı 4 Yahudi yerleşimciyi yaptırım listesine almıştı

ABD yönetimi, 1 Şubat'ta işgal altındaki Batı Şeria'daki aşırılıkçı 4 Yahudi yerleşimciyi, "şiddet eylemlerine dahil olma" ve "Filistinlileri öldürme" gerekçesiyle yaptırım listesine almıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Batı Şeria'da artan şiddet olaylarının kabul edilemez olduğu ve bu olaylara karışanların yaptırıma maruz kalacağı bildirilmişti.

Açıklamada, aşırılıkçı Yahudi yerleşimciler David Chai Chasdai, Einan Tanjil, Shalom Zicherman ve Yinon Levi'nin, Batı Şeria'da şiddet olaylarını başlatmak, Filistinli sivilleri hedef almak ve evlerini yakmak gibi suçlardan dolayı yaptırım listesine alındığı kaydedilmişti.

31 yaşındaki Yinon Levi'nin "Meitarim Çiftliği" isimli yasa dışı Yahudi yerleşimci grubunun lideri olduğu ve buradaki yerleşimcilerin, bölgedeki Filistinli halka yönelik saldırılar yaptığı ifade edilmişti.

Yaptırım listesine alınan bu kişilerin Amerikan finans sistemi içinde işlem yapması, bu ülkeye vize alması ve ABD vatandaşlarının bu kişilerle iş yapması yasaklamış ve varsa ABD'deki varlıklarının dondurulması kararlaştırılmıştı.