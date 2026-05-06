İsrail, İran'a Saldırı İçin Hükümete Baskı Yapıyor

06.05.2026 11:43
İsrailli savunma yetkilileri, Tahran'ı müzakerelerde esnemeye zorlamak için İran'a saldırı planlıyor.

İsrailli savunma yetkililerinin, Tahran'ı müzakerelerde esnemeye zorlamak amacıyla İran'a yönelik saldırıların yeniden başlatılması yönünde hükümete baskı yaptığı belirtildi.

İsrail Ordu Radyosu'na konuşan üst düzey savunma yetkilileri, İran'a yönelik son saldırılarda İsrail'in vurmak istediği enerji ve petrol tesisleri gibi hedeflere saldırılmadığını, şimdi ise bunu tamamlamak için bir fırsat doğduğunu öne sürdü.

Haberde, savunma yetkililerinin, Tahran'ı müzakerelerde esnemeye zorlamak amacıyla İran'a yönelik saldırıların yeniden başlatılması yönünde hükümete baskı yaptığı ifade edildi.

Radyoya konuşan yetkililer, "(İran'a saldırı) Bunun İranlıları taviz vermeye itme potansiyeli var ancak bu garanti edilemez. Onlara karşı savaşı yeniden başlatırsak, bu onları daha da zayıflatacak ve köşeye sıkıştıracaktır. Fakat bu durum, onların mutlaka teslim olup müzakerelerdeki tüm talepleri kabul edeceği anlamına gelmez." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan söz konusu yetkililer, Körfez'deki son gerginliklerde İsrail'in hemen öne atılmak yerine, sürecin liderliğini ABD'ye bırakmasını tavsiye ederek, şunları söyledi:

"(Hürmüz Boğazı'ndaki) Kuşatma İran'ı çok zorluyor. Geçen her gün üzerlerindeki baskıyı artırıyor ancak sonsuza kadar beklenemez. Eğer savaşın yeniden başlatılması yönünde bir adım atılacaksa, bu yakın zamanda gerçekleşmeli."

Dün, CNN'e konuşan İsrailli bir kaynak, İsrail ve ABD'nin, Washington ile Tahran arasında Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimin arttığı bir dönemde, İran'a baskıyı artırmak için bu ülkeye olası bir saldırı hazırlığında olduğunu iddia etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, bu sabah, Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemilerin geçişine yönelik yardım girişimi olarak nitelendirilen Özgürlük Projesi'nin kısa süreliğine durdurulmasına karar verdiklerini bildirmişti.

ABD'nin Hürmüz Boğazı'na yönelik "Özgürlük Projesi"

ABD Başkanı Donald Trump, 4 Mayıs itibarıyla, Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan ve Orta Doğu'daki krizle ilgisi olmayan "tarafsız" ülkelere ait gemilerin, boğazdan geçişine yardım etmeye başlayacaklarını açıklamış ve buna "Özgürlük Projesi" adını vermişti.

Herhangi bir ülke ismi zikretmeyen Trump, söz konusu ülkeler için "Orta Doğu'da yaşananlarla hiçbir şekilde ilgisi olmayan dünyanın çeşitli bölgelerinden ülkeler" ifadesini kullanmış ve operasyonun daha ziyade insani amaçlarla yapılacağını kaydetmişti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) da bu sürece 15 bin askeri personelin yanı sıra 100'den fazla kara ve deniz aracı ile güdümlü füze destroyerleriyle askeri destek sağlanacağını duyurmuştu.

Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim

İran'ın, Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan ve Cask Adası yakınlarında deniz trafiğini tehlikeye attığı belirtilen ABD donanmasına ait bir gemiyi 2 füzeyle hedef aldığı bildirilmişti.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'nda yer alan haberde, İran ordusunun ABD donanmasına ait gemiyi hedef almasına ilişkin detaylar paylaşılmıştı.

Haberde, ABD'ye ait geminin radarını kapatarak Hürmüz Boğazı'na yaklaşmaya çalıştığı ve radarını açtığı sırada tespit edildiği kaydedilmişti.

İran tarafından ABD gemisine "ateşkesi ihlal ettiği" yönünde uyarı mesajları gönderildiği, geminin uyarılara aldırış etmemesi üzerine İran ordusunun geminin çevresine uyarı amaçlı seyir füzesi, insansız hava aracı (İHA) ve roket fırlattığı kaydedilmişti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı ise İran'ın ABD savaş gemisine 2 füzeyle saldırdığı iddialarının asılsız olduğunu öne sürmüştü.

Kaynak: AA

