İsrail: İran'a Saldırılar Sürecek

11.03.2026 16:17
İsrail Savunma Bakanı Katz, ABD-İsrail ortaklığında İran'a yönelik saldırıların devam edeceğini belirtti.

TEL İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ABD-İsrail ortaklığında İran'a karşı yürütülen saldırıların "herhangi bir zaman sınırı olmaksızın" devam edeceğini iddia etti.

İsrail Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Katz'ın İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, İsrail ordusunun kuvvet komutanları ve istihbarat yetkilileriyle bir değerlendirme toplantısı yaptığı aktarıldı.

Açıklamaya göre Katz, İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) ve ona bağlı milis gücüne (Besic) yönelik saldırılar düzenlediklerini belirterek, saldırıların süreceği mesajı verdi.

Saldırı düzenlenen her hedefle birlikte İran yönetimine zarar vereceklerini ve devirmeye yaklaşacaklarını savunan Katz, "İran halkının ayaklanıp harekete geçerek bu rejimi devirmesini sağlamak için bunu yapmaya devam edeceğiz." iddiasında bulundu.

Katz, ABD-İsrail ortaklığında yürütülen saldırıların "gerekli olduğu sürece" ve "tüm hedeflere ulaşılana kadar" devam edeceğini savundu.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında 1332 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

