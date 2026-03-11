İsrail, İran'a Yanıt Verdi

İran'dan başlatılan yeni misilleme dalgasına karşı İsrail'in başkenti Tel Aviv'den çok sayıda önleyici füze sisteminin ateşlendiği açıklandı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan atılan füzelere karşı hava savunma sistemlerinin devreye girdiği bildirildi.

Misilleme tehdidi altındaki bölgelerde cep telefonlarına ön uyarı mesajları gönderildiğini belirten açıklamada, vatandaşlardan sığınaklara girmeleri istendi.

İran'ın yeni misilleme saldırısına karşı başkent Tel Aviv'den çok sayıda önleyici füzenin ateşlendiği görüldü. Tel Aviv ve işgal altındaki Doğu Kudüs semalarında şiddetli patlama sesleri de duyuldu.

İsrail'de başkent Tel Aviv başta olmak üzere ülkenin kuzey ve orta kesimlerinde uzun süre boyunca sirenler çaldı.