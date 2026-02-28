İsrail: İran Devrim Muhafızı Komutanı Muhammed Pakpur öldürüldü - Son Dakika
İsrail: İran Devrim Muhafızı Komutanı Muhammed Pakpur öldürüldü

İsrail: İran Devrim Muhafızı Komutanı Muhammed Pakpur öldürüldü
28.02.2026 15:17  Güncelleme: 15:34
İsrail: İran Devrim Muhafızı Komutanı Muhammed Pakpur öldürüldü
İsrailli yetkililer sabah İran’a düzenlenen saldırılarda IRGC Komutanı Muhammed Pakpur dahil üst düzey isimlerin öldürüldüğünü iddia etti ancak Tahran yönetimi henüz resmi bir doğrulama yapmadı.

İsrailli yetkililer, sabah saatlerinde İran’a düzenlenen saldırılarda İran Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC) Komutanı General Muhammed Pakpur’un öldürüldüğünü iddia etti. İran tarafından ya da İsrail Savunma Kuvvetleri’nden (IDF) ise henüz resmi bir doğrulama gelmedi.

SELAMİ’NİN YERİNE GÖREVE GELMİŞTİ

Times of İsrael'in haberine göre; General Muhammed Pakpur, İsrail’in Haziran 2025’te başlayan savaşın ilk günlerinde selefi Hüseyin Selami’yi öldürmesinin ardından IRGC’nin başına geçmişti. İsrailli yetkililer, bu sabahki saldırılarda Pakpour’un da hedef alındığını ve öldürülmüş olabileceğini ifade etti.

SAVUNMA BAKANI VE İSTİHBARAT ŞEFİ DE HEDEFTEYDİ

İsrailli kaynaklar, İran Savunma Bakanı ile istihbarat şefinin de saldırılarda hayatını kaybetmiş olabileceğini değerlendirdi. Ancak bu isimlerin durumuna ilişkin de resmi bir teyit paylaşılmadı.

HAMANEY VE PEZEŞKİYAN DA HEDEF ALINDI

Yetkililer, sabah düzenlenen saldırılarda İran’ın dini lideri Ali Hamaney ve Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın da hedef alınan isimler arasında yer aldığını aktardı. İsrailli yetkililer, İran’ın üst düzey askeri ve siyasi kadrosuna yönelik kapsamlı bir operasyon düzenlediklerini belirtirken, saldırıların bilançosu konusunda resmi makamlar henüz kesin bir açıklama yapmadı.

