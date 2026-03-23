İsrail: İran Füzeleri Lübnan'a Düştü

Üye Girişi
Son Dakika Logo

23.03.2026 19:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, dün gece İran'dan atılan iki balistik füzenin Lübnan topraklarına düştüğü iddiasını doğruladı.

İsrail Ordu Sözcüsü Ella Waweya, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, İran'dan yapılan misillemelere ilişkin paylaşımda bulundu.

İran'ın dün gece saatlerinde İsrail'i hedefleyen iki balistik füze fırlattığını belirten Ordu Sözcüsü Waweya, söz konusu füzelerin Lübnan topraklarına düştüğünü ileri sürdü.

Waweya, ABD ile 28 Şubat'ta başlattıkları saldırıların ardından ilk kez İran füzelerinin Lübnan içinde düştüğünü iddia etti.

Waweya, paylaşımının altında İran füzelerinin İsrail'in kara saldırıları yürüttüğü Lübnan'ın güneyindeki Beraşit ve Hadasa beldelerine düştüğünü tasvir eden bir görsel de paylaştı.

İsrail basını, İran füzesinin ilk kez Lübnan topraklarına düştüğünü ve İran'ın Lübnan'ın güneyindeki İsrail askeri noktalarını hedef almış olabileceğini bildirmişti.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Lübnan, İsrail, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2026 19:31:31. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.