İsrail-İran Saldırıları: 11 Ölü, 502 Yaralı

07.03.2026 01:31
İsrail, İran'la karşılıklı saldırılarda 11 kişinin öldüğünü, 502 kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrail, İran'la karşılıklı saldırıların başlamasından bu yana 11 kişinin öldüğünü, aralarında panik atak geçirenlerin de olduğu 502 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail acil yardım servisi Magen David Adom (Kızıl Davut Yıldızı) tarafından yapılan açıklamada, roketlerin isabet ettiği bölgelerde 10 kişinin hayatını kaybettiği, 2'sinin durumunun ağır, 6'sının orta, 121 kişinin ise hafif yaralı olduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca, sığınaklara gitmeye çalışırken hayatını kaybeden 1 kişinin yanı sıra 368 hafif yaralının bulunduğu ifade edildi.

Sirenler sırasında meydana gelen trafik kazalarında da 1'i ağır, 2'si orta ve 2'si hafif olmak üzere 5 kişinin yaralandığı kaydedildi.

İsrail, İran'la yaşanan saldırıların ardından ortaya çıkan insani ve maddi kayıplara ilişkin bilgilerin yayılmasına sıkı denetim uyguluyor.

Öte yandan İsrail ordusu, dün sabah erken saatlerde İran'dan iki saatten kısa süre içinde iki ayrı füze dalgası başlatıldığını açıklamıştı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu, Kuveyt, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Güncel, İsrail, İran, Son Dakika

