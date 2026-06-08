İsrail-İran Saldırıları Suriye'ye Sıçradı

İsrail ile İran arasında yaşanan karşılıklı saldırılar sırasında fırlatılan balistik füzelerden bazılarının parçaları Suriye'nin güneyindeki Dera iline bağlı Tafas ilçesine düştü.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail hava savunma sistemlerinin müdahalesi sırasında bazı füze parçaları Tafas'taki tarım arazilerine isabet etti.

Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı belirtilirken, füze parçalarının yerleşim yerlerinden uzak bir bölgeye düşmesi nedeniyle maddi hasar oluşmadığı ifade edildi.