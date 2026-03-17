İsrail, İranli Yetkiliyi Hava Saldırısında Öldürdü - Son Dakika
İsrail, İranli Yetkiliyi Hava Saldırısında Öldürdü

17.03.2026 12:53
İsrail Savunma Bakanı Katz, İranlı Ali Laricani'nin İsrail saldırısında öldüğünü iddia etti.

TEL İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'nin İsrail ordusunun saldırısında öldüğünü iddia etti.

Savunma Bakanı Katz yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun gece düzenlediği hava saldırısında Laricani'yi hedef aldığını savundu.

Katz, İsrail ordusunun İran'a hava saldırısında hedef aldığı Laricani'nin öldüğünü öne sürdü.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, İsrail ordusunun dün gece İran'da "önemli isimleri" hedef aldığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

Tel Aviv, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, İranli Yetkiliyi Hava Saldırısında Öldürdü - Son Dakika

SON DAKİKA: İsrail, İranli Yetkiliyi Hava Saldırısında Öldürdü - Son Dakika
