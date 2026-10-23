İsrail, İspanyol muhabirin vizesini iptal etti, son 2 haftada 5. gazeteci engellendi - Son Dakika
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İsrail, İspanyol muhabirin vizesini iptal etti, son 2 haftada 5. gazeteci engellendi

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İsrail, İspanyol haber sitesi elDiario.es'in muhabirinin vizesini uçuşuna saatler kala iptal ederek ülkeye girişini engelledi. İsrail Basın Ofisi'nden izin almasına rağmen uçağa binemeyen muhabir, Haaretz'e göre son 2 haftada girişi engellenen 5. yabancı gazeteci oldu.

İsrail, bir İspanyol gazetecinin uçuşuna saatler kala vizesini iptal ederek ülkeye girişine engel oldu.

Haaretz'in haberine göre İspanyol haber sitesi "elDiario.es"in Orta Doğu muhabiri Francesca Cicardi'nin vizesi iptal edilerek ülkeye girişi engellendi.

İspanyol gazetecinin İsrail Basın Ofisi'nden gerekli izinleri almasına rağmen uçuşuna saatler kala vizesi iptal edildi.

İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak seçimleri takip etmek isteyen Cicardi, vizesi iptal edildiği için uçağa da binemedi.

Haaretz'in haberine göre Cicardi, son 2 haftada İsrail'e girişi engellenen 5. yabancı gazeteci oldu.

Kaynak: AA
PolitikaHaaretzGüncelİsrailDünyaSon Dakika

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