İsrail, Kalkilya'da Aileyi Evsiz Bıraktı

15.02.2026 20:56
İsrail ordusu, ruhsatsız inşa bahanesiyle Filistinli bir ailenin evini yıkarak 21 kişiyi evsiz bıraktı.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kalkilya kentinde, ruhsatsız inşa edildiği bahanesiyle Filistinli bir aileye ait binayı yıkarken, 21 kişiyi evsiz bıraktı.

Bedevi Haklarını Savunma Örgütünden (BEYDER) yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Kalkilya'nın Ceyyus beldesinde yaklaşık 160 metrekare büyüklüğünde bir alana yapılan Ammar el-Bedevi'ye ait binayı hedef aldığı belirtildi.

Açıklamada, aralarında çocuklar ve yaşlıların da bulunduğu 21 kişilik ailenin yıkımdan etkilendiği ve yıkımın aile fertlerinin evsiz kalmasına yol açtığı ifade edildi.

Söz konusu yıkımın binanın ruhsatsız inşa edildiği bahanesiyle yapıldığı kaydedildi.

Filistin yönetimine bağlı Ayrım Duvarı ve Yerleşimle Mücadele Komisyonuna göre, İsrail geçen ocak ayında 59 yıkım gerçekleştirdi, bunlar 77'si meskun konut olmak üzere toplam 126 Filistin yapısını kapsadı. Ayrıca 40 yıkım bildirimi çıkarıldığı, bunların çoğunun El-Halil kentinde yoğunlaştığı belirtildi.

Filistin yönetimi ile İsrail arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria, "A", "B" ve "C" bölgelerine ayrılmıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, güvenliği İsrail'e devredilirken yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idaresi ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.

Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi'nin 3 Şubat'ta yaptığı açıklamaya göre, Ocak ayında İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından toplam 1872 saldırı düzenlendi. Saldırıların 1404'ü İsrail ordusu, 468'i ise İsrailliler tarafından yapıldı.

Kaynak: AA

