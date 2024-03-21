İsrail, Kızıldeniz'den gelen şüpheli bir cisme karşı koydu - Son Dakika
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İsrail, Kızıldeniz'den gelen şüpheli bir cisme karşı koydu

İsrail ordusu, Kızıldeniz bölgesinden İsrail'in güney topraklarına doğru ilerleyen şüpheli bir cisme karşı koyduğunu duyurdu. Hava savunma güçleri, İsrail sınırını geçemeyen hedefi önlemeyi başardı. Füzenin hedefinin İsrail'in güneyindeki kıyı kenti Eylat olduğu belirtiliyor. Yemen'deki İran destekli Husiler ise henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

21.03.2024 22:11
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İsrail ordusu, Kızıldeniz bölgesinden İsrail'in güney topraklarına doğru ilerleyen şüpheli bir cisme karşı koyduğunu duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada, hava savunma güçlerinin, Kızıldeniz bölgesindeki İsrail topraklarına doğru ilerleyen şüpheli bir hava hedefini önlemeyi başardığı belirtildi.

Açıklamada, hedefin İsrail sınırını geçemediği ve olayın sınıra ulaşmadan bittiği ifade edildi.

İsrail merkezli Kanal 12 televizyonunun haberinde ise füzenin hedefinin İsrail'in güneyindeki kıyı kenti Eylat olduğu dile getirildi.

Yemen'deki İran destekli Husiler konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

Kaynak: AA

İsrail, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Kızıldeniz'den gelen şüpheli bir cisme karşı koydu - Son Dakika

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