İsrail, Kızıldeniz'den gelen şüpheli bir cisme karşı koydu

Ankara'da Refüjü Aşan Otomobilin Karşı Şeride Çarpması Sonucu 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Ankara'nın Samsun Yolu Elmadağ Lalabel mevkiinde meydana gelen kazada, refüjü aşan bir otomobil karşı şeritten gelen araçla çarpıştı. Kazada ağır yaralanan 2 kişi, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavileri ise devam ediyor.