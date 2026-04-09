İsrail Konsolosluğu Önünde Çatışma: 8 Gözaltı

09.04.2026 18:10
Çatışma sırasında alaycı videolar paylaşan 8 kişi gözaltına alındı, 1'i tutuklandı.

İSRAİL Konsolosluğu önünde çıkan çatışmada polislerin müdahale görüntülerini çekerken alaycı ifade kullanan ve sanal medyada görüntüleri paylaştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 8 şüpheliden birinin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Şüpheli N.K. ifadesinde, "Video içerisinde yer alan gülme ve benzeri davranışlarım da herhangi bir alay etme veya küçümseme amacı taşımamaktadır. Bu davranışlar tamamen o anki ortamın etkisiyle gelişmiştir. Sözlerimin bu şekilde değerlendirilebileceğini düşünmedim. Olayın terör saldırısı olduğunu polisin çatıştığını yaklaşık 1 saat sonra öğrendim" dedi.

Beşiktaş'ta İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu plaza önündeki polis noktasına düzenlenen silahlı saldırı ve ardından çıkan çatışma sırasında çevredeki bir plazadan polislere yönelik alaycı sözler kullanarak görüntü çeken ve sanal medyada yayınlayanlar hakkında başlatılan soruşturmada 7'si kadın 8 kişi dün gözaltına alındı.

1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'OLAYIN TERÖR SALDIRISI OLDUĞUNU 1 SAAT SONRA ÖĞRENDİM'

Şüpheli N.K. emniyetteki ifadesinde, "Video benim tarafımdan çekilmemiştir. Video internete düştükten sonra İrem K. isimli arkadaşımın çektiğini duydum. Video içeriğinde geçen 'Sen sağ bek, ben sol bek' şeklindeki ifadeler bana aittir. Saat 12.00'de yemek molası için aşağı indim. İnsanların plazaya doğru koştuğunu gördüm. Dışarıda bir hareketlilik olduğunu görünce durumu gözlemledim. O esnada polislerin ellerinde silahlarla koşturduklarını gördüm, ancak olayın bir terör saldırısı olduğunu o an tam olarak anlayamadım. Hırsızlık veya başka bir şey olacağını düşündüm. Video içeriğinde geçen 'sen sağ bek ben sol bek' şeklindeki ifadeleri söylediğimi kabul ediyorum ancak bu sözleri herhangi bir kişi ya da kurumu hedef alarak söylemedim. O anki ortamın etkisiyle ve gelişen durum karşısında refleks olarak sarf edilmiş ifadelerdir. Video içerisinde yer alan gülme ve benzeri davranışlarım da herhangi bir alay etme veya küçümseme amacı taşımamaktadır. Bu davranışlar tamamen o anki ortamın etkisiyle gelişmiştir. Sözlerimin bu şekilde değerlendirilebileceğini düşünmedim. Olayın terör saldırısı olduğunu polisin çatıştığını yaklaşık 1 saat sonra öğrendim" dedi.

Kaynak: DHA

Tutuklama, Güvenlik, Olaylar, İsrail, Güncel, Son Dakika

