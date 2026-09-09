İsrail, Kudüs'te Filistinlilere ait yapıları yıktı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da Kudüs'ün güneyindeki Silvan beldesinde bir Filistinliye ait evi, kuzeyindeki Er-Ram beldesinde ise hayvancılık ve tarım amacıyla kullanılan yapıları yıktı.

Kudüs Valiliğinden yapılan açıklamaya göre İsrail güçleri, Silvan beldesinin El-Bostan Mahallesi'nde Filistinli Yusuf er-Rışk'a ait eve baskın düzenledi. Evdeki eşyaları dışarı çıkaran İsrail askerleri, yıkım sırasında Rışk'ı darbetti.

Açıklamada evde Rışk'ın eşi ve çocuğunun yanı sıra anne ve babası ile 6 kardeşinin de yaşadığı belirtildi.

Evin 2004'te inşa edildiği belirtilirken, İsrail yönetiminin 2008'den bu yana aileye "ruhsatsız inşaat" gerekçesiyle yıkım bildirimleri gönderdiği ve para cezaları uyguladığı aktarıldı.

İsrail güçleri, ahır ve tarım için kullanılan yapıyı yıktı

AA muhabirine konuşan yerel kaynaklar, İsrail güçlerinin Er-Ram beldesindeki Akbat Mahallesi'ne baskın düzenlediğini söyledi.

Kaynaklar, baskın sırasında "ruhsatsız inşa edildiği" iddiasıyla bir ahır ile tarım ve hayvan yetiştiriciliğinde kullanılan barakaların İsrail güçlerince yıkıldığını aktardı.

İsrail güçlerinin yıkım esnasında çevredekilere göz yaşartıcı gaz bombası attığı ve bazı Filistinlilerin gazdan etkilendiği kaydedildi.

Çiftlik sahibi Ahmed el-Culani, AA'ya yaptığı açıklamada, yıkılan yapıların hayvan ve kuş yetiştiriciliğinde kullanıldığını, ayrıca alanda bir oturma odası, duvar, tuvalet ve ağaçların bulunduğunu belirtti.

Culani, "İşgal askerleri bir gecede hiçbir uyarıda bulunmadan geldi ve her şeyi yıktı." dedi.

İsrail'in "Kudüs'ü Yahudileştirme" çabası

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere imar izni konusunda zorluk çıkaran ve yapılan başvuruların tamamına yakınını reddeden İsrail makamları, Filistinlilere ait binlerce evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıkma tehdidinde bulunuyor.

İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesinin söz konusu uygulamasının hiçbir hukuki dayanağının olmadığını vurgulayan Filistinliler, bunu "İsrail'in yıldırma ve kenti Yahudileştirme politikalarının parçası" şeklinde değerlendiriyor.