İsrail Kuzeyine Roket Saldırısı

İsrail ordusunun kara saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'ın güneyinden ateşkesin yürürlüğe girmesine kısa bir süre kala İsrail'in kuzeyine fırlatılan İHA ve roketler nedeniyle 1 kişinin ağır yaralandığı bildirildi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı'ndan yapılan açıklamaya göre, Hizbullah'ın roket saldırısında kuzeydeki Karmiel bölgesinde bir yola roket parçalarının isabet etmesi sonucu bir kişi ağır yaralandı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyindeki Batı Celile bölgesini 10 roket ve iki insansız hava aracı (İHA) ile hedef aldığı ileri sürüldü.

Açıklamada, hava savunma sistemlerinin roketlerin ve İHA'ların çoğunluğunu önlediği ve bir roketin ise açık alana düştüğü belirtildi.

Öte yandan Hizbullah'ın ilk salvosundan kısa bir süre sonra İsrail'in kuzeyindeki Karmiel'e 10 roket daha fırlattığı bildirildi.

İsrail ordusu, ülkenin kuzeyindeki Karmiel bölgesine atılan 8 roketi önlediğini, ikisinin ise açık alana düştüğünü aktardı.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile Lübnan'ın (TSİ) bu gece 00.00'da başlayacak 10 günlük bir ateşkes konusunda mutabık kaldığını bildirmişti.