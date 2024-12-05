İsrail, Lübnan'a 7. Ateşkes İhlali!

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İsrail, Lübnan'ın güneyindeki bölgeleri hedef alarak, semalarında insansız hava aracı (İHA) uçurarak, evleri patlatarak Lübnan ile ateşkes anlaşmasını 7 kez ihlal etti.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, bugünkü ihlaller güneydeki Nebatiye'nin ilçeleri Marcayun, Bint Cubeyl, Hasbaya ile Cenub ilindeki Sur kentinde yoğunlaştı.

İsrail, topçu atışları ve İHA'yla saldırı düzenledi, evleri patlattı, bölge semalarında uçuş yaptı, iki ses bombası attı ve yolları toprak bariyerle kapattı.

Hasbaya beldesinde İsrail piyade kuvveti buldozer ve Merkava tipi tankların eşliğinde Şeba beldesinin batı ucuna doğru ilerledi; beldeyi Birke Nakkar'a bağlayan yolu kesecek şekilde toprak bariyer kurdu.

Bint Cubeyl'de ise İsrail ordusu Yarun beldesindeki bazı evleri patlattı, Nebatiye beldesine bağlı Zehrani bölgesi semalarında İHA'lar uçuş yaptı.

İsrail askerleri, Ayterun beldesinde sivil ailelerin yaşadığı bir konut binasına iki ses bombası attı; bazı evlerin camları kırıldı; hafif yaralananlar oldu.

Marcayun'da Ayn Arab beldesindeki otoyol İsrail tarafından topçu atışlarıyla hedef alındı.

Sur kentinde ise Nakura beldesinde enkaz kaldırma ve arama-kurtarma çalışmaları yapan Lübnan sivil savunma ekibi, İsrail'in topçu atışlarıyla düzenlediği saldırıya maruz kaldı.

İsrail askerlerinin yakınlarında bubi tuzaklı bir aracı patlatması sonucu ekip geri çekilmek durumunda kaldı.

İsrail'e ait İHA'lar Sur kenti semalarında uçtu.

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes antlaşması, 27 Kasım Çarşamba günü yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmişti.

İsrail, "Hizbullah'ten gelen tehditleri" bahane ederek düzenlediği saldırılarda ateşkes anlaşmasını en az 136 kez ihlal etti. İsrail'in ihlallerinde 14 kişi öldü, 13 kişi de yaralandı.

?????İsrail'in Lübnan'a saldırılarında 4 bin 47 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 1106'sı kadın ve çocuk, 222'si sağlık çalışanı olmak üzere 4 bin 37 kişi öldü, 16 bin 638 kişi yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık verdi. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

Lübnan hükümetinin açıkladığı verilere göre, ülke genelinde İsrail saldırıları nedeniyle 1,9 milyona yakın kişi yerinden edildi. Bunların 624 binden fazlası Suriye'ye göç etti.

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes antlaşması, 27 Kasım Çarşamba günü yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girdi.

İsrail ordusunun ateşkes antlaşmasını hava sahası ihlalleri ve hava saldırıları, top ve makineli tüfek atışları ile onlarca kez ihlal ettiği bildirildi. Ateşkesin yürürlüğe girmesinden itibaren 14 Lübnanlı İsrail saldırıları sonucunda hayatını kaybetti.