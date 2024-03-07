İsrail, Lübnan'a diplomatik çözüm için süre tanımadı

İsrail ordusunun, kuzey sınırındaki çatışmalara diplomatik çözüm bulunması için Lübnan'a 15 Mart'a kadar süre tanındığı yönündeki iddiaları yalanladığı bildirildi.
İsrail'in Kanal 13 televizyonu, İsrail ordusunun kuzey sınırında 8 Ekim'den bu yana devam eden çatışmalara diplomatik çözüm bulunmasına yönelik iddialar hakkında haber hazırladı.
Adı açıklanmayan bir kaynağa dayandırılan haberde, İsrail ordusunun kuzeydeki çatışmaların diplomatik yolla çözülmesi için herhangi bir mühlet koymadığı ifade edildi.
Söz konusu kaynağın "Lübnan'da savaşa girme tarihi yok." dediği aktarıldı.
Hizbullah'a yakınlığı ile bilinen Al-Akhbar gazetesi, İsrail'in Batı ülkelerini, Lübnan ile sınır üzerindeki çatışmaların diplomatik yollarla çözümü için 15 Mart'a kadar bir sonuca varılmaması halinde topyekün bir savaş hazırlığına başlayacağı yönünde uyardığını ileri sürmüştü.
İsrail ordusu ve Hizbullah Hareketi arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda, 234 Hizbullah mensubu, 46 Lübnanlı sivil, 11 Emel Hareketi, 12 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.
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