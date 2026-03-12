İsrail, Lübnan'a Kara Harekâtı Planlıyor - Son Dakika
İsrail, Lübnan'a Kara Harekâtı Planlıyor

12.03.2026 22:53
İsrail, Lübnan'a geniş çaplı bir kara harekatı başlatmak için istişareler yapıyor.

İsrail'de, Lübnan'a bir hafta içinde geniş çaplı bir kara harekatının başlatılması için istişareler yürütüldüğü bildirildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın İsrailli bir kaynağa dayandırdığı haberde, Lübnan'da geniş kapsamlı bir kara harekatının başlatılmasına yönelik görüşmelerin devam ettiği ve operasyonun bir hafta içinde başlayabileceği ifade edildi.

Haberde, İsrail Güvenlik Kabinesinin bu akşam yapacağı toplantıda Lübnan'a yönelik kara harekatının ele alınacağı belirtildi.

KAN'ın haberinde, bir hafta içinde başlaması muhtemel geniş çaplı kara harekatının, Lübnan'ın güneyinin kontrol altına alınmasını ve bölgede ana konuşlanma noktaları oluşturulmasını hedeflediği aktarıldı.

Haberde ayrıca güvenlik kabinesinin toplantısında, İsrail ordusunun Lübnan topraklarına ne ölçüde ilerleyeceği ve ülkenin güneyinde planlanan askeri operasyonun süresinin de ele alınacağı ifade edildi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 687'ye, yaralı sayısının 1774'e yükseldiğini açıklamıştı.

Lübnan hükümeti, 2 Mart'tan bu yana barınma merkezlerine 822 bin 600 kişinin başvurduğunu bildirmişti.

Kaynak: AA

