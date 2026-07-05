İsrail, Lübnan'a Kontrolü Devredecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail, Lübnan'a Kontrolü Devredecek

05.07.2026 15:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki bölgeleri kontrolünü devretmesi 3 haftayı bulacak.

İsrail ordusunun, ABD arabuluculuğunda Washington'da varılan çerçeve anlaşma kapsamında Lübnan'ın güneyinde belirlenen iki pilot bölgede kontrolü Lübnan ordusuna devretmesinin 3 haftayı bulabileceği iddia edildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, Ateşkesi Denetleme Komitesi Başkanı ABD'li General Joseph Clearfield'in İsrail'i ziyaret ettiği bildirildi.

Clearfield ve ekibinin önümüzdeki hafta çekilme planlamasını yapmak üzere tekrar bölgeye geleceği kaydedilen haberde, İsrail ordusunun belirlenen pilot bölgelerden çekilerek kontrolü Lübnan ordusuna devretmesinin 3 haftayı bulabileceği ileri sürüldü.

Haberde, İsrail ordusunun çekileceği bölgeler hususundaki önerileri hazırladığı ve Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in bunları kabineye sunmasının beklendiği kaydedildi.

İsrail ile Lübnan arasında anlaşmanın gizli güvenlik ekinde ateşkesin uygulanmasına yönelik iki ülkenin ordularının ortak bir denetim mekanizması kurmaya çalıştığı belirtilen habere göre, konuya yakın kaynaklar, bu mekanizmanın iki ülke arasında koordinasyonu sağlayacağını ve bunun Hizbullah'ın tasfiyesine yönelik adımların koordine edilmesini de kapsayacağını iddia etti.

Haberde, ABD'nin, Hizbullah'ın bu mekanizma aracılığıyla aktarılacak hassas bilgilere erişememesini sağlamak amacıyla, bu mekanizmaya katılacak kişileri onaylamasının beklendiği, 2024'te kurulan benzer mekanizmanın başarısız olmasının nedeninin bilgilerin Hizbullah'a aktarılması olduğu ileri sürüldü.

İsrail, Lübnan'a yönelik saldırılarını 2 Mart'ta yoğunlaştırmış ve ülkenin güneyinde geniş bir alanı işgal etmişti.

Washington'da İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. tur görüşmelerinin ardından ise 26 Haziran'da Lübnan ve İsrail arasında çerçeve anlaşması imzalanmış, buna göre, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki 2 pilot bölgeden çekilerek kontrolü Lübnan ordusuna devretmesi kararlaştırılmıştı.

Ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde saldırılarını ve işgalini sürdüren İsrail ordusu, söz konusu bölgelerden hala çekilmedi.

Kaynak: AA

İsrail Ordusu, Güvenlik, Politika, Güncel, Lübnan, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Lübnan'a Kontrolü Devredecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beyaz Saray çevresinde gizemli anlar F-35 havada bekledi Beyaz Saray çevresinde gizemli anlar! F-35 havada bekledi
Kolombiya tek golle kupadaki yoluna ’’devam’’ dedi Kolombiya tek golle kupadaki yoluna ''devam'' dedi
Muhteşem maçlar var İşte Dünya Kupası’ndaki son 16 turu eşleşmeleri Muhteşem maçlar var! İşte Dünya Kupası'ndaki son 16 turu eşleşmeleri
Trump’ın Ankara programı netleşti İşte ilk durağı Trump'ın Ankara programı netleşti! İşte ilk durağı
İran Devrim Muhafızları’nın gölge lideri aylar sonra cenazede ortaya çıktı İran Devrim Muhafızları'nın gölge lideri aylar sonra cenazede ortaya çıktı
Şahan Gökbakar’dan Deniz Göktaş’ın tutuklanmasına tepki Şahan Gökbakar'dan Deniz Göktaş'ın tutuklanmasına tepki

15:10
NATO Zirvesi öncesi Putin’den üniformalı mesaj: Sonuna kadar gideceğiz
NATO Zirvesi öncesi Putin'den üniformalı mesaj: Sonuna kadar gideceğiz
15:03
Deniz Göktaş cezaevinden mesaj gönderdi: Tek sıkıntım Dünya Kupası’nın az gollü geçmesi
Deniz Göktaş cezaevinden mesaj gönderdi: Tek sıkıntım Dünya Kupası'nın az gollü geçmesi
14:44
Kuyumcularda yeni dönem Sahte altın artık saniyeler içinde tespit ediliyor
Kuyumcularda yeni dönem! Sahte altın artık saniyeler içinde tespit ediliyor
14:23
Mert Hakan Yandaş’tan olay karar Asgari ücretle yeni sözleşme imzaladı
Mert Hakan Yandaş'tan olay karar! Asgari ücretle yeni sözleşme imzaladı
13:28
Sakinleştirmek istediği evladının katili oldu: Sinir krizi geçirince sıkıca tuttum
Sakinleştirmek istediği evladının katili oldu: Sinir krizi geçirince sıkıca tuttum
12:03
Hamaney’in cenazesinde dikkat çeken ayrıntı Yeni lider yoktu
Hamaney'in cenazesinde dikkat çeken ayrıntı! Yeni lider yoktu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2026 15:29:48. #7.13#
SON DAKİKA: İsrail, Lübnan'a Kontrolü Devredecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.