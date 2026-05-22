İsrail, Lübnan’a Saldırı Tehdidinde Bulundu

22.05.2026 19:58
Ateşkese rağmen İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki beldelere saldırı tehditleri sürdürüyor.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'ın güneyindeki bir beldeye saldırı tehdidinde bulundu.

İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibarıyla 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'da sivilleri göçe zorlayan saldırı tehditlerini sürdürüyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde Sur kentine bağlı Burc Rahhal beldesini hedef alacaklarını duyurdu.

Adraee, söz konusu beldedeki Lübnanlılardan yaşadıkları yerlerden en az 1 kilometre uzaklaşmalarını istedi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması ve haziran ayı başında 4. tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

