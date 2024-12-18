İsrail-Lübnan Ateşkes İzleme Toplantısı - Son Dakika
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İsrail-Lübnan Ateşkes İzleme Toplantısı

BMGK 1701 kararı çerçevesinde ateşkesin uygulanması için UNIFIL'in liderliğinde toplantı yapıldı.

18.12.2024 19:47
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İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım'da yapılan ateşkes anlaşmasını izleme komitesinin toplantısında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 1701 sayılı kararı ile ateşkes anlaşmasının uygulanmasında ilerleme kaydedilmesi için çalışılacağı belirtildi.

ABD ve Fransa'nın Beyrut büyükelçilikleri ile Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) tarafından konuya ilişkin ortak açıklama yapıldı.

Lübnan'ın güneyindeki Nakura'da UNIFIL'in, ABD'nin başkanlığında, Fransa'nın yardımıyla, Lübnan ordusu ve İsrail ordusunun katılımıyla gerçekleştirilen toplantıya ev sahipliği yaptığı kaydedildi.

Ateşkesi izleme komitesinin düzenli bir şekilde toplanacağına vurgu yapılan açıklamada, "Komite ateşkes anlaşması ile BMGK'nin 1701 sayılı kararının uygulanmasında ilerleme kaydedilmesi için çalışmaları yakından koordine edecek." ifadesine yer verildi.

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması, 27 Kasım Çarşamba günü yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmişti.

Anlaşma uyarınca Lübnan ordusunun, 60 gün içinde İsrail'in Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgelere aşamalı olarak konuşlanması öngörülüyor.

Kaynak: AA

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