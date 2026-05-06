İsrail, Lübnan'da 25 Hizbullah Hedefini Vurdu

IDF, son 24 saat içinde Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait olduğunu ileri sürdüğü 25 hedefi vurduğunu açıklarken Lübnan'ın resmi haber ajansı NNA da son 24 saat içinde ülkenin güneyine birçok hava saldırısı düzenlendiğini doğruladı.

IDF Sözcüsü Avichay Adraee de Lübnan'ın güneyindeki birçok kasaba için yeni tahliye uyarıları yayımladı. Adraee, Hizbullah'a ait tesislerin veya çatışma bölgelerinin yakınında bulunan kişilerin "hayatlarını tehlikeye attığını" söyledi.

Saldırılar, İsrail ile Lübnan arasında ABD arabuluculuğunda varılan ateşkes yürürlükteyken gerçekleşti.