İsrail, Lübnan'da 320 Hizbullah Hedefini Vurdu

İsrail ordusu, karadan işgalini genişletmeye giriştiği Lübnan'da 2 Mart'tan bu yana 320 Hizbullah hedefini vurduğunu açıkladı.

İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, düzenlediği basın toplantısında, Lübnan'da Hizbullah'ı bahane ederek gerçekleştirdikleri yoğun hava saldırılarına ilişkin konuştu.

Defrin, İsrail savaş uçaklarının pazartesi gününden beri Lübnan'da Hizbullah'a ait 320 hedefi imha ettiğini iddia etti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Ardından, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 4 Mart'ta yaptığı açıklamada, İsrail'in Lübnan'a 2 Mart'tan itibaren düzenlediği hava saldırılarında 72 kişinin öldüğünü, 437 kişinin yaralandığını bildirmişti.