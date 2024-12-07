İsrail Lübnan'da Ateşkes İhlalinde Bulundu - Son Dakika
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İsrail Lübnan'da Ateşkes İhlalinde Bulundu

İsrail, Lübnan'daki ateşkes anlaşmasını 11 kez ihlal etti, saldırılarda evler havaya uçtu.

07.12.2024 00:17
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İsrail, Lübnan'ın güneyindeki bölgeleri insansız hava aracı (İHA) ve savaş uçaklarıyla hedef alarak, tanklarla ilerleyerek, topçu atışı, makineli tüfek ve füzelerle saldırarak, evleri havaya uçurarak Lübnan ile ateşkes anlaşmasını 11 kez ihlal etti.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, bugünkü ihlaller güneydeki Nebatiye'nin Bint Cubeyl ilçesi, Güney ilinin Sur ilçesi ve Akkar ilinin Akkar ilçelerinde yoğunlaştı.

İsrail, topçu atışları ve füzelerin yanı sıra, İHA ve savaş uçaklarıyla saldırdı, tanklarla ilerledi ve makineli tüfeklerle ateş açtı.

İsrail güçleri, Bint Cubeyl ilçesinde şafak vakti ve sabah saatlerinde, başta Ayta eş-Şaab ve Ramiye olmak üzere merkez bölgedeki bazı kasabalara makineli tüfeklerle saldırıda bulundu.

Aynı ilçedeki Ayterun kasabası da evlere çok sayıda top mermisi atılması ve gece makineli tüfeklerle yapılan kapsamlı tarama operasyonları da dahil olmak üzere bir dizi İsrail ihlaline tanık oldu.

Sabah saatlerinde İsrail ordusuna ait araç ve tankların kent içinde dikkat çekici bir hareketinin yanı sıra, fırlatılan füzenin sesi halk arasında tedirginlik ve gerginliğe yol açarak bazılarının evlerini terk etmelerine ve şehirden göç etmelerine neden oldu.

İsrail ordusuna ait bir İHA ilçe merkezi Bint Cubeyl'de bir aracı hedef alma girişiminde bulundu ancak başaramadı.

Sur ilçesinin Mecdel Zun kasabasında da İsrail'e ait bir İHA su deposunu hedef aldı.

Yarun kasabasında da İsrail ordusu bazı evleri bombalayarak havaya uçurdu.

Akkar ilçesinde de İsrail savaş uçakları şafak vakti Suriye ile Lübnan arasındaki Arida Sınır Kapısı'na saldırı düzenleyerek altyapıya zarar verdi ve iki ülke arasındaki yolu kesti.

Hasbiya ilçesinde ise İsrail, El-Mari-El-Mecidiye-Ayn Arab üçgenini top atışlarıyla hedef aldı.

İsrail ordusu bugün yaptığı 11 ihlalle 27 Kasım'dan bu yana toplam 152 ihlale imza atmış oldu.

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes antlaşması, 27 Kasım Çarşamba günü yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmişti.

İsrail, "Hizbullah'tan gelen tehditleri" bahane ederek düzenlediği saldırılarda ateşkes anlaşmasını en az 136 kez ihlal etti. İsrail'in ihlallerinde 14 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, İsrail'in onlarca ihlallerine rağmen ateşkes anlaşmasının başarılı olmasına fırsat verdiklerini söylemişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Lübnan'da Ateşkes İhlalinde Bulundu - Son Dakika

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