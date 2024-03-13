İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde hava aracıyla düzenlediği saldırıda Hamas üyesi Filistinli Hadi Ali Muhammed Mustafa'nın öldüğünü açıkladı.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Lübnan'ın Sur bölgesinde, bu sabah saatlerinde Hamas'ın uluslararası faaliyetlerinden sorumlu liderlerinden Hadi Ali Muhammed Mustafa'ya hava aracıyla saldırı düzenlendi. Mustafa'nın sahadaki silahlı unsurları, yurt dışında İsrail ve Yahudi hedeflerine saldırılardan sorumlu olduğu öne sürüldü.
Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail'e ait insansız hava araçları (İHA) Sur kentinin güneyindeki el Huş kara yolu üzerinde bir araca ve motosiklete saldırı düzenledi.
NNA'nın geçtiği bir diğer haberde, saldırıda Filistin ve Suriye uyruklu 2 kişinin öldüğü ve 2 kişinin de yaralandığı belirtildi.
Hamas Hareketi ise yaptığı açıklamada, söz konusu saldırıda Filistinli Hadi Ali Muhammed Mustafa adındaki üyesinin öldüğünü duyurdu.
Seyir halinde hedef alınan araca ilişkin yayımlanan görüntülerde, aracın tamamen alev aldığı görülüyor.
İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri yaşanan çatışmalarda, 242 Hizbullah mensubu, 49 Lübnanlı sivil, 11 Emel Hareketi, 12 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.
Son Dakika › Güncel › İsrail, Lübnan'da Hamas Üyesini Hava Saldırısıyla Öldürdü - Son Dakika
Kadıköy'de bulunan bir inşaat alanında yıllardır yapılmayan çalışmalar sonucunda oluşan su birikintisi, Google, Apple ve Yandex gibi dijital haritalarda göl olarak tanımlandı. İnşaat alanındaki su birikintisinin tahliye edilmeye başlandığı görüldü.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından finanse edilen 'Kadın Çiftçiler Öğreniyor Ekonomik ve Sosyal Olarak Gelişiyor' projesi kapsamında Kars'ın Arpaçay ilçesinde 17 kadın çiftçiye 'Sağım Hijyeni ve Sanitasyon Kursu' verildi. Kursu başarıyla tamamlayan kadın çiftçilere sertifikaları Arpaçay Kaymakamı tarafından verildi. Kursiyerlere ayrıca sağım hijyeni ve buzağı bakım ekipmanları dağıtıldı. Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kars'ta süt endüstrisinin kaliteli hammaddeye ulaşması için eğitimlerin devam edeceğini açıkladı.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Van'da gerçekleştirilen Mera Islahı Projesi kapsamında yem bitkiler tohumu ve sıvat dağıtım törenine katıldı. Bakan Yumaklı, Van Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde düzenlenen törende 23 kırsal mahalledeki yetiştiricilere tohum ve gübre dağıtımı gerçekleştirdi. Ayrıca Bakan Yumaklı, Van'da kurulan Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nün tarımsal üretim ve gıda konularında araştırmalar yapacağını belirtti.
Sultangazi Belediyesi, Ramazan ayının dolu dolu geçmesi için çeşitli etkinlikler düzenleyecek. Kur'an-ı Kerim tilaveti, ilahi dinletileri, söyleşiler, çocuk etkinlikleri ve orta oyunu gösterileri gibi birçok etkinlikle herkes Ramazan'ın heyecanını yaşayacak.
Edirne'de, Bulgaristan'a çıkış yapmak için Hamzabeyli Sınır Kapısı'na gelen TIR'da iki kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlerin, x-ray cihazının vücut ısılarını algılamaması için alüminyum folyo kaplı kıyafet giydikleri tespit edildi.
Bilecik, U14 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe Müsabakaları'na ev sahipliği yapacak. Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) binasında gerçekleşen kura çekimine ASKF Başkanı Nusret Tosun, Futbol İl Temsilcisi Engin Toku ve turnuvaya katılacak takım temsilcileri katıldı. A ve B grubunda 6 takımın mücadele edeceği turnuva yarın başlayacak ve final maçı 17 Mart günü oynanacak.
Cumhur İttifakı AK Parti Tepebaşı Belediye Başkan Adayı Hamid Yüzügüllü, Tepebaşı'nda yaşayan vatandaşlarla bir araya geldi. Yüzügüllü, hizmet belediyeciliği eksikliğine dikkat çekerek, Tepebaşı'nda yapılacak hizmetlerden bahsetti.
Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu başkanlığında, 'Tulum Peyniri ve Toplu Sera Bölgesi' ile ilgili protokol imza töreni düzenlendi. Törende 4 ayrı protokol imzalandı ve Vali Aydoğdu, Erzincan'ın gelişimi ve istihdam alanlarının artması için çalıştıklarını belirtti.
Cumhur İttifakı Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp, katıldığı televizyon programında projelerini açıkladı. Alp, Odunpazarı'nın sorunlarına odaklanmayı ve çözümler sunmayı hedeflediğini belirtti. Rant yerine halk için kentsel dönüşüm, teleferik ve bisiklet yolu gibi projeleri hayata geçireceğini açıkladı.
Sizin düşünceleriniz neler ?