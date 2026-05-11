İsrail, Lübnan'da Maket Asker Kullanıyor

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Lübnan topraklarında Hizbullah'ın gözetleme sistemlerini ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarını yanıltmak ve bunlardan korunmak için maket askerler kullanmaya başladığı belirtildi.

İsrail basınında yer alan haberlere göre, askerler, işgal altındaki Lübnan topraklarında bir evde askeri üniforma giydirilmiş bir maketin görüldüğü fotoğrafı sosyal medyada paylaştı.

Hizbullah'ın, ateşkes sonrası İsrail'e karşı misilleme stratejisi kapsamında kullanmaya başladığı fiber optik kamikaze İHA'lar, İsrail ordusunun elektronik savunma sitemlerini etkisiz bıraktı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan beri İsrail saldırılarında 2 bin 846 kişinin öldüğünü bildirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.