İsrail Lübnan'da Yıkım Faaliyetlerine Devam Ediyor - Son Dakika
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İsrail Lübnan'da Yıkım Faaliyetlerine Devam Ediyor

13.07.2026 12:45
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İsrail ordusu, ateşkes ve anlaşmalara rağmen Lübnan'da evleri havaya uçurmaya devam ediyor.

İsrail ordusu, Lübnan ile imzalanan çerçeve anlaşması, ateşkes ve ABD-İran mutabakatına rağmen Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetinde işgal altında tuttuğu bölgelerde çok sayıda evi patlayıcılarla havaya uçurup ateşe verdi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu, Nebatiye'ye bağlı Haddasa beldesinin güney mahallelerinde evleri patlayıcılarla havaya uçurmayı ve ateşe vermeyi sürdürdü.

İsrail ordusu ayrıca Bint Cubeyl kentinde büyük bir patlama gerçekleştirdi.

Lübnan'ın güneyinde işgal altında tuttuğu bölgelerde yıkım faaliyetlerini sürdüren İsrail, dün de Sur kentine bağlı Mecdel Zun beldesinde çok sayıda evi patlayıcılarla havaya uçurmuştu.

?İsrail'in Lübnan'daki saldırıları ve ateşkes süreci

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 4 bin 322 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

İran ve ABD, Pakistan aracılığında yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakata vardıklarını duyurmuştu. Mutabakat, Lübnan dahil savaşın sona erdirilmesini içeriyor.

Öte yandan Washington'da İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. tur görüşmelerinin ardından ise 26 Haziran'da Lübnan ve İsrail arasında çerçeve anlaşması imzalanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Lübnan'da Yıkım Faaliyetlerine Devam Ediyor - Son Dakika

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