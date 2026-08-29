İsrail, Lübnan'daki Yaşlı Bakım Evini Vurdu - Son Dakika
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İsrail, Lübnan'daki Yaşlı Bakım Evini Vurdu

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İsrail ordusu, Lübnan'da yaşlı bakımevini hedef alarak patlama gerçekleştirdi, durum kritik.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Mercayun ilçesine bağlı Hula beldesinde yaşlı bakımevini havaya uçurdu.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu, Mercayun ilçesindeki Merkaba ile Rab Selasin beldeleri arasında "büyük" olarak nitelendirilen bir patlama gerçekleştirdi.

Ayrıca İsrail güçleri, Hula beldesinde yaşlılara sosyal bakım hizmeti veren merkezi havaya uçurdu.

İsrail'e ait bir insansız hava aracı da Cermak ile Kefr Rumman beldeleri arasındaki bölgeyi vurdu.

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyindeki birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti, bu süreçte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatılmıştı. Ancak İsrail ordusu, ateşkese rağmen çeşitli gerekçelerle ülkeye yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail, Lübnan'daki Yaşlı Bakım Evini Vurdu - Son Dakika

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