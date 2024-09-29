İsrail, Lübnan Gaz Anlaşmasını İptal Edecek

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İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen, Lübnan'la yapılan "skandal" gaz anlaşmasının başından beri hata olduğunu ve bunu iptal etmek için bir yol aradığını söyledi.

Cohen, İsrail ordu radyosuna yaptığı açıklamada, Lübnan'la yapılan gaz anlaşmasını "skandal" olarak nitelendirdi.

Naftali Bennett ve Yair Lapid ortaklığındaki hükümet döneminde Lübnan'la imzalanan deniz sınırı anlaşmasının başından beri hata olduğunu ve bunu düzeltmeye çalıştıklarını söyleyen Cohen, "Lübnan'la imzalanan skandal gaz anlaşmasının iptali için bir yol arıyorum." ifadesini kullandı.

İsrail ile Lübnan'ı anlaşmaya götüren zorlu süreç

İsrail ile Lübnan arasında yaklaşık 860 kilometrekarelik deniz sahası anlaşmazlığı bulunuyor.

İki ülke de bu bölgenin kıta sahanlığında hak iddia ediyor. İsrail, Lübnan hükümetinin lisanslama sürecine başladığı beş bloktan üçünün İsrail kıta sahanlığı sınır bölgesinde yer aldığını öne sürüyor. Lübnan tarafı ise tartışmalı bölgenin 2 bin 290 kilometrekare olduğunu savunuyor.

ABD arabuluculuğundaki dolaylı müzakereler, 5 Haziran 2022'de İsrail'in Kariş Gaz Sahası'ndan gaz arama ve çıkarma işlemlerini tamamlandığını duyurmasıyla hız kazanmıştı.

Yaklaşık iki yıl süren yoğun müzakerelerin ardından 27 Ekim 2022'de Lübnan ile İsrail arasında deniz sınırı anlaşması imzalanmıştı.