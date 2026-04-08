İsrail, Lübnan'ı Hedef Alıyor

İsrail ordusu, Hizbullah'ın Beyrut'un Dahiye bölgesini terk edip yıkımı Lübnan'ın diğer bölgelerine de taşıyacağını ileri sürerek başta başkent Beyrut'un diğer bölgeleri olmak üzere tüm ülkeyi hedef almakla tehdit etti.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Hizbullah'ın Beyrut'un güneyini terk ederek ülkenin diğer bölgelerine yayıldığını ileri sürdü.

Hizbullah mensuplarının Beyrut'un diğer bölgelerinde konumlanmasının yıkımı diğer bölgelere taşıyacağını savunan Adraee, Hizbullah mensuplarına her yerde saldırı düzenleyeceklerini kaydederek Lübnan halkını tehdit etti.

İsrail ordusu öğle saatlerinde Beyrut başta olmak üzere Lübnan'ın güneyi ve doğusunda onlarca noktaya eş zamanlı saldırılar düzenlemişti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, 10 dakika içinde eş zamanlı olarak birden fazla bölgede 100 saldırı gerçekleştirildiği belirtilmişti.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in ülke genelinde düzenlediği eş zamanlı saldırılarda ilk belirlemelere göre onlarca kişinin hayatını kaybettiğini, yüzlerce kişinin yaralandığını bildirmişti.