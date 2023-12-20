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İsrail, Lübnan'ın güney sınırını ağır topçu ve beyaz fosfor bombasıyla vurdu - Son Dakika
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İsrail, Lübnan'ın güney sınırını ağır topçu ve beyaz fosfor bombasıyla vurdu

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesini ağır topçu atışları ve ardından beyaz fosfor bombası ile vurdu. Saldırı sonucunda Kefr Şuba ve Halta beldelerinde beyaz sis kütlesi oluştu. Çatışmalarda şu ana kadar 117 Hizbullah mensubu, 24 Lübnanlı sivil ile 5 İsrailli sivil ve 6 İsrail askeri öldü.

İsrail, Lübnan\'ın güney sınırını ağır topçu ve beyaz fosfor bombasıyla vurdu
20.12.2023 - 17:33,
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İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesini ağır topçu atışları ve ardından beyaz fosfor bombası ile vurdu.

Sınır bölgesindeki AA muhabirinin aktardığı bilgilere göre, İsrail güçleri Lübnan'ın Kefr Şuba ve Halta beldeleri arasındaki dağlık bölgeyi ilk önce ağır topçu atışlarıyla hedef aldı.

İsrail, aynı bölgeyi daha sonra art arda fırlatılan yoğun beyaz fosfor bombasıyla vurdu.

Saldırının ardından Kefr Şuba ve Halta beldeleri semalarında uzun bir müddet beyaz sis kütlesi görüldü.

Öte yandan Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail, sınırın bir başka bölgesinde yer alan Yarin, Mervahin, Nakura ve Cebel Lebbune beldelerinin etrafına topçu atışları ile saldırdı.

Lübnan-İsrail sınırında 8 Ekim'den bu yana süren çatışmalarda şu ana kadar 117 Hizbullah mensubu, 24 Lübnanlı sivil ile 5 İsrailli sivil ve 6 İsrail askeri öldü.

Kaynak: AA
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