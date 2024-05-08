İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde 20 noktaya saldırı düzenledi - Son Dakika
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İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde 20 noktaya saldırı düzenledi

İsrail ordusu Lübnan\'ın güneyinde 20 noktaya saldırı düzenledi

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgelerinde 20 noktaya hava ve topçu saldırısı düzenlediğini açıkladı. Savaş uçakları ve topçu birlikleri Ramya bölgesindeki noktalara saldırırken, İsrail'in işgali altındaki Golan Tepelerinde de saldırı sirenleri çaldı. Hizbullah Hareketi ise İsrail'e gerçekleştirilen saldırılar hakkında açıklama yaparak, İsrail askerlerinin konuşlandığı noktaları hedef aldıklarını belirtti. Çatışmaların başladığı tarihten bu yana birçok ölüm yaşandı.

08.05.2024 16:15
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İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgelerinde 20 noktaya hava ve topçu saldırısı düzenlediğini açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, savaş uçakları ve topçu birlikleri Lübnan'ın güneyindeki Ramya bölgesinde 20 ayrı noktaya saldırdı. Ordu bölgede yaşanan patlamalara ilişkin havadan kaydedilmiş görüntüler yayımladı.

İsrail savaş uçaklarının Mervahin ve Kefr Kela'da Hizbullah'a ait olduğu öne sürülen noktaları vurduğu belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki Aytarun beldesindeki sivil alanları uluslararası hukuka göre sivil yerleşim yerlerinde kullanılması yasak fosfor bombasıyla hedef aldı.

Öte yandan, İsrail'in işgali altındaki Golan Tepelerindeki İsrail yerleşim yerlerinde "düşman hava unsuru" saldırı sirenleri çaldı.

İran destekli Hizbullah Hareketi de Lübnan'ın güneyinden İsrail'e gerçekleştirilen saldırılar hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, Hizbullah'ın Şlomi ve Metula yerleşim biriminde İsrail askerlerinin konuşlandığı binaları güdümlü füze ve uygun silahlarla tam isabet hedef aldığı ifade edildi.

Hizbullah yaptığı bir başka açıklamada, İsrail askerlerinin konuşlandığı Avivim yerleşim birimindeki bir bina ile Manara ve Hanita askeri mevzilerine saldırı düzenlendiğini bildirdi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri devam eden çatışmalarda 288 Hizbullah mensubu, 60 Lübnanlı sivil, 18 Emel Hareketi, 13 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ile 13 İsrail askeri ve 9 İsrailli sivil ölmüştü.

Kaynak: AA

İsrail, Lübnan, Ordu, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde 20 noktaya saldırı düzenledi - Son Dakika

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