İsrail'in Lübnan'ın güneyinde yer alan Merc Uyun beldesine düzenlediği hava saldırısı sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.
Lübnan Sağlık Bakanlığı Acil Durum Operasyon Merkezinden yapılan açıklamada, İsrail'in, Merc Uyun beldesindeki bir meydana hava saldırısı düzenlediği belirtildi.
Saldırı sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı ifade edildi.
Son Dakika › Güncel › İsrail, Lübnan'ın Güneyinde Hava Saldırısı Düzenledi: 2 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?