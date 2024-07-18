İsrail, Lübnan'ın güneyindeki bir binaya hava saldırısı düzenledi

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İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde 3 katlı bir binaya hava saldırısı düzenlediği, olayda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail'e ait hava araçları, ülkenin güneyindeki El-Cumeyme beldesindeki 3 katlı bir binaya saldırı düzenledi.

Saldırı nedeniyle binanın tamamen yıkıldığı, enkaz altında kalanların kurtarılması için arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Haberde saldırı sonucu ölü ve yaralıların olduğu belirtildi ancak sayıya ilişkin bilgi verilmedi.