İsrail, Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesine hava saldırıları düzenledi - Son Dakika
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İsrail, Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesine hava saldırıları düzenledi

İsrail, Lübnan\'ın güneyindeki sınır bölgesine hava saldırıları düzenledi

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesine art arda hava saldırıları düzenledi. Savaş uçakları, Tel el-Avayda bölgesi ile El-Hiyam ve Marun er-Ras bölgelerindeki boş evleri hedef aldı. Bu saldırılar sonucunda 80 binden fazla sivil yerinden edildi. Çatışmalarda ise 188 Hizbullah mensubu, 8 Emel Hareketi üyesi, 31 Lübnanlı sivil, 1'i asker 2 Lübnanlı güvenlik görevlisi, 6 İsrailli sivil ve 10 İsrailli asker hayatını kaybetti.

12.02.2024 13:17
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İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesine art arda hava saldırıları düzenlediği belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail savaş uçakları, sınırın hemen yanında yer alan Tel el-Avayda bölgesine üst üste iki hava saldırısı düzenledi.

Savaş uçaklarının yine sınırda yer alan Lübnan'ın El-Hiyam ve Marun er-Ras beldesindeki boş evleri hedef aldığı kaydedildi.

İsrail güçleri, 4 ayı aşkın süredir Lübnan'ın güneyindeki 120 kilometrelik sınır hattında yer alan köy, belde ve ilçelere hava saldırıları düzenliyor.

Söz konusu saldırılar nedeniyle Lübnan'ın sınır bölgelerinde 80 binden fazla sivil yerinden edildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah Hareketi arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda, 188 Hizbullah mensubu, 8 Emel Hareketi üyesi, 31 Lübnanlı sivil, 1'i asker 2 Lübnanlı güvenlik görevlisi, 6 İsrailli sivil ve 10 İsrailli asker öldürüldü.

Kaynak: AA

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