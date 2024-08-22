İsrail, Lübnan'ın güneyindeki sivil savunma araçlarını hedef aldı - Son Dakika
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İsrail, Lübnan'ın güneyindeki sivil savunma araçlarını hedef aldı

İsrail, Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıda çıkan yangını söndürmeye çalışan sivil savunma araçlarını hedef aldı. Saldırıda can kaybı yaşanmadı.

22.08.2024 23:46
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İsrail, Lübnan'ın güneyine top mermileriyle düzenlediği saldırıda çıkan yangını söndürmeye çalışan iki sivil savunma aracını hedef aldı.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın haberinde, "Nakura beldesi çevresindeki Vadi Hamul bölgesinde iki sivil savunma aracının İsrail top mermileri nedeniyle hasar gördüğü, saldırıda herhangi bir can kaybının bildirilmediği" ifade edildi.

Saldırıya hedef olan sivil savunma ekiplerinin, İsrail bombardımanı nedeniyle bölgede çıkan yangınları söndürmeye çalıştığı belirtildi.

İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullah'ı arasında sınır hattında 8 Ekim 2023'ten bu yana çatışmalar yaşanıyor.

Kaynak: AA

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