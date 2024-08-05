İsrail, Lübnan'ın Güneyine Saldırdı: Bir Kişi Yaralandı

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İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda bir kişinin yaralandığı belirtildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Rab Talatin bölgesine yönelik hava saldırısı sonucu bir kişinin yaralandığı, tedavi için hastaneye nakledildiği kaydedildi.

Ülkenin resmi ajansı NNA'nın haberinde de İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Telvasa beldesine fosfor bombasıyla saldırı gerçekleştirdiği aktarıldı.