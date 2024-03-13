İsrail Meclisi, 2024 bütçe yasa tasarısını onayladı - Son Dakika
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İsrail Meclisi, 2024 bütçe yasa tasarısını onayladı

İsrail Meclisi (Knesset), Gazze'ye saldırılar ve kuzeydeki güvenlik sorunları nedeniyle değiştirilen 2024 yılı genel bütçe yasa tasarısı ve buna ek yasa tasarılarını onayladı. Değiştirilen bütçe, 120 temsilciden 55 hayır oyuna karşılık 62 evet oyuyla kabul edildi. Yeni bütçenin, savaş harcamaları sonrası toplam 70 milyar şekel artışla 584,1 milyar şekel (yaklaşık 160 milyar dolar) olmasını öngören ek bütçe yasa tasarısı onaylanmış oldu.

13.03.2024 22:15  Güncelleme: 22:17
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İsrail Meclisi (Knesset), Gazze'ye saldırılar ve kuzeydeki güvenlik sorunları nedeniyle değiştirilen 2024 yılı genel bütçe yasa tasarısı ve buna ek yasa tasarılarını onayladı.

İsrail merkezli Yediot Ahronot gazetesi, konuya ilişkin haberinde "Üç haftadan uzun bir sürenin ardından bugün Parlamento Genel Kurulu, savaşın ihtiyaçları doğrultusunda 2024 bütçesinde yapılacak değişiklikleri onayladı." ifadelerini kullandı.

Değiştirilen bütçe, 120 temsilciden 55 hayır oyuna karşılık 62 evet oyuyla kabul edildi.

Hükümet koalisyonunda bazı üyelerin muhalefeti nedeniyle daha önce bütçenin onaylanmayacağına dair endişelerin olduğu hatırlatılan haberde, anlaşmaya varılmasının ardından koalisyon içindeki muhaliflerin çoğunun bütçe değişikliği lehinde oy kullandığı belirtildi.

Böylece, yeni bütçenin, savaş harcamaları sonrası toplam 70 milyar şekel artışla 584,1 milyar şekel (yaklaşık 160 milyar dolar) olmasını öngören ek bütçe yasa tasarısı onaylanmış oldu.

Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi yaptığı açıklamada, "Savaşın tam zafere kadar devamını garanti eden ve İsrail vatandaşlarına ve devlet ekonomisine fayda sağlayan 2024 devlet bütçesini onayladık." ifadelerini kullandı.

Ana muhalefet lideri Yair Lapid de X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "bütçenin sağ koalisyonun çıkarlarına hizmet ettiğini ve korkaklar tarafından onaylandığını" savundu.

Bunun hükümetin geçirdiği son bütçe olacağına dikkati çeken Lapid, gelecek hükümetin İsrail'deki orta kesimle, yedek askerlerle, iş adamlarıyla, işçiler ve genç babalarla ilgilenen bir bütçeyi geçireceğini kaydetti.

Eski Savunma Bakanı Avigdor Liberman ise bütçe onayının ardından yaptığı açıklamada, "Her akıllı kişi, artık öncelikli olan şeylerin değiştirilmesinin vaktinin geldiğini anlar." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Meclisi, 2024 bütçe yasa tasarısını onayladı - Son Dakika

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