İsrail Meclisi, 7 Ekim 2023'te yaşananların araştırılmasına ilişkin devlet soruşturma komisyonu kurulmasına yönelik tasarıyı Genel Kurul'da yapılan ön oylamada onayladı.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, önergeye göre komisyonun 5 üyeden oluşacağı ve İsrail'in Gazze'ye 2014'teki saldırılarının sona ermesinden Gazze'de ateşkesin sağlandığı Ekim 2025'e kadar olan 11 yıllık süreyi araştıracağını aktardı.

İsrail Meclisi Genel Kurulu'nda, 7 Ekim 2023'te yaşananların araştırılmasına ilişkin devlet soruşturma komisyonu kurulmasına yönelik tasarı, 50 "hayır" oyuna karşı 65 "evet" oyu ile ön oylamadan geçti.

Tasarının komitede görüşüldükten sonra onaylanması halinde oylanması için tekrar İsrail Meclisi'ne gelmesi bekleniyor.

Tasarının yasalaşabilmesi için önce ilgili komisyonda görüşülüp ardından İsrail Meclisi'nde yapılacak üç oylamadan daha geçmesi gerekiyor.

Haredilerin tutuklanmasını donduran yasa tasarısı reddedildi

Ayrıca, İsrail Meclisi Genel Kurulu'nda, asker kaçağı durumuna düşen Ultra Ortodoks Yahudi (Haredi) Yeşiva (Tevrat okulu) öğrencilerinin tutuklanmasını donduran bir tasarı daha oylamaya sunuldu.

Haredi Birleşik Tevrat Yahudiliği tarafından ön oylamaya sunulan tasarı, hükümet kurma yetkisi verilen Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot'un değişim bloğunda yer alan milletvekillerinin de kullandığı oylarla reddedildi.

Asker kaçağı durumuna düşen Haredi öğrencilerin tutuklanmasını dondurmayı teklif eden yasa tasarısı, 49 milletvekilinin lehte oyuna karşı 63 milletvekilinin aleyhte oyuyla reddedildi.

Oylamanın ardından açıklama yapan Haredi Şas Partisi, Eisenkot ve Evimiz İsrail Partisi lideri Avigdor Liberman'ın kendilerine verdikleri vaatleri yerine getirmediğini ileri sürdü.

İsrail Meclisi'nde yoğun yasama trafiği

Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un 27 Ekim seçimlerinin ardından hükümet kurma yetkisi verdiği Eisenkot ve müttefikleri, İsrail Meclisi'nde kontrolü ele geçirdikten sonra yoğun bir yasama trafiği başlatmıştı.

Değişim bloğu, geçici İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve aşırı sağcı ortaklarının 4 yıllık koalisyonu süresince çıkarılan tartışmalı yasaları iptal etmek için Meclis gündemine alırken koalisyonun geçmesini reddettiği tasarıları da oylamaya sunuyor.

Öte yandan, Eisenkot'un Yashar Partisi'nin koalisyon hükümeti kurmak için Haredi partiler ve Netanyahu'nun Likud'u ile müzakereleri sürüyor.