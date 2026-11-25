Şarkıcı Derya Uluğ ile müzisyen Asil Gök, 10 yıllık birlikteliklerinin ardından nikâh masasına oturdu. İstanbul'da düzenlenen törenle hayatlarını birleştiren çiftin mutlu gününe aileleri, yakın dostları ve sanat dünyasından ünlü isimler katıldı.

İLK GÖRÜNTÜLER

Nikahtan ilk görüntüler de sosyal medyada paylaşıldı. Straplez, dantel detaylı beyaz gelinliği ve duvağıyla dikkat çeken Derya Uluğ, zarif görünümüyle adeta kuğuyu andırdı. Krem rengi damatlığıyla nikâh törenine katılan Asil Gök ile Uluğ'un mutluluğu kameralara yansıdı.

NİKÂH ŞAHİTLERİ MESUT ÖZİL VE ÜNLÜ İSİMLER OLDU

Derya Uluğ ve Asil Gök'ün nikâh töreninde şahitlik görevini eski futbolcu Mesut Özil, yapımcı Polat Yağcı ve Samsun Demir üstlendi.

Yaklaşık 10 yıldır birlikte olan çiftin nikâh töreninden yansıyan mutlu anlar, davetlilerin sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla ortaya çıktı.

OCAK AYINDA EVLİLİK TEKLİFİ ALMIŞTI

Asil Gök, ocak ayında Derya Uluğ'a evlilik teklifinde bulunmuştu. Evlilik kararının ardından çift, haziran ayında düzenlenen törenle nişanlanmıştı.

Düğün öncesinde kına gecesi de düzenleyen çift, 25 Kasım'da gerçekleştirilen nikâh töreniyle 10 yıllık birlikteliklerini resmiyete taşıdı.