İsrail Meclisi komisyonu, Tıybi ve Taha dahil 9 vekilin atamasını onayladı - Son Dakika
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İsrail Meclisi komisyonu, Tıybi ve Taha dahil 9 vekilin atamasını onayladı

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Düzenleme Komisyonu, Tıybi ve Taha'nın da aralarında bulunduğu 9 milletvekilinin Meclis başkan yardımcılığına atanma teklifini 13 kabul ve 8 ret oyuyla kabul etti. Atamaların kesinleşmesi, İsrail Meclisi Genel Kurulunda yapılacak oylamaya bağlı.

İsrail Meclisi Düzenleme Komisyonu, aralarında Filistin asıllı Ahmed Tıybi ve Velid Taha'nın da bulunduğu 9 milletvekilinin Meclis başkan yardımcılığına atanmasına ilişkin teklifi kabul etti.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, komisyon, 9 milletvekilinin başkan yardımcılığına atanmasını 13 kabul ve 8 ret oyuyla onayladı.

Atamaların kesinleşmesi için İsrail Meclisi Genel Kurulunda oylama yapılacak.

Meclis Başkan Yardımcılığına atanması öngörülen isimler arasında Ortak Liste'den Filistin asıllı Ahmed Tıybi ve Birleşik Arap Listesi'nden Velid Taha'nın yanı sıra Eitan Ginzburg, Yair Fink, Limor Son Har-Melech, Michael Malkieli, Yitzhak Pindrus, Yaakov Bardugo ve Oded Forer bulunuyor.

Öte yandan İsrail Meclisinde yarın, Likud Partisi Milletvekili Amir Ohana'nın yerine yeni Meclis Başkanının seçilmesi için oylama yapılacak.

Muhalefet, söz konusu görev için Yaşar Partisi Milletvekili ve eski Din İşleri Bakanı Matan Kahana'yı aday gösterdi.

İsrail'de 27 Ekim'de yapılan seçimlerde, geçici hükümetin Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bloğu Meclisteki 120 sandalyeden 53'ünü kazanmıştı. Yahudi muhalefet partileri 48, Arap partileri ise 19 sandalye elde etmişti.

Ülkede hükümet kurulabilmesi için 120 üyeli Mecliste en az 61 milletvekilinin güvenoyunu almak gerekiyor.

Yahudi ve Arap muhalefet partileri Meclisteki 120 sandalyenin 67'sine sahip bulunuyor. Bu durum muhalefete, yasa tasarılarını Meclisten geçirmek için gerekli çoğunluğu sağlıyor.

Kaynak: AA
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