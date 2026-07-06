İsrail Meclisi'nden Soruşturma Komitesi Tasarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail Meclisi'nden Soruşturma Komitesi Tasarısı

06.07.2026 23:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Meclisi, 7 Ekim olaylarını inceleyecek siyasi komite tasarısını ilk okumada oyladı.

İsrail Meclisi, 7 Ekim 2023 olaylarını soruşturacak "siyasi" bir soruşturma komisyonunun kurulmasını öngören yasa tasarısını ilk okumada oyladı.

İsrail Kanal 12 televizyonu haberine göre Meclis'te, 7 Ekim 2023'te yaşanan olaylarla ilgili soruşturma yapacak siyasi bir komitenin oluşturulmasını öngören yasa tasarısı için oylama yapıldı.

Söz konusu yasa tasarısı, 120 sandalyeli Meclis'te 59 milletvekilinin "evet" oyuyla ilk okumadan geçti.

Tasarının yasalaşması için Meclis'te ikinci ve üçüncü okumalardan da geçmesi gerekiyor.

İsrail muhalefeti ise Meclis'te yapılan oylamayı boykot etti.

Ana muhalefetteki Gelecek Var Partisi lideri Yair Lapid, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Muhalefet, hükümetin Meclis Genel Kuruluna sunduğu siyasi soruşturma komitesine dair yasa tasarısıyla ilgili oylamayı boykot ediyor." ifadelerini kullandı.

Lapid, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tek amacı Holokost'tan bu yana Yahudi halkının başına gelen en büyük felaketi örtbas etmek ve bununla ilgili bir soruşturmayı engellemek olan bir maskaralığın parçası olmayacağız."

Kanal 12 televizyonunun haberinde, 7 Ekim olaylarıyla ilgili kurulacak soruşturma komitesinin, siyasi yetkililer tarafından atanacak üyelerden oluşacağına işaret edildi.

Hatta komiteyi oluşturacak üyelerin yarısının Başbakan Binyamin Netanyahu tarafından belirleneceğine dikkati çekilen haberde, diğer yarısını oluşturacak üyelerin ise muhalefet tarafından belirlenebileceği ancak muhalefetin yasa tasarısını boykot ettiği kaydedildi.

Haberde, komitenin, Netanyahu tarafından atanacak üyelerle sınırlı olsa dahi çalışmalarına başlayabileceği bilgisi paylaşıldı.

İsrailli yetkililer, 7 Ekim 2023'te yaşanan Aksa Tufanı Operasyonu'nu, İsrail ve ordunun tarihindeki "en büyük istihbarat ve askeri başarısızlık" olarak nitelendiriyor.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenlemişti.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıklamıştı.

İsrail'in, Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'te başladığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 73 bin 98, yaralıların sayısının 173 bin 571 olduğu belirtildi.

Kaynak: AA

İsrail Meclisi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Meclisi'nden Soruşturma Komitesi Tasarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güzelleşeyim derken bu hale geldi Güzelleşeyim derken bu hale geldi
Malatya’da 26 yaşındaki genç evinde ölü bulundu Malatya'da 26 yaşındaki genç evinde ölü bulundu
Kuşadası’nda bir günde 4 kişi boğularak hayatını kaybetti Kuşadası'nda bir günde 4 kişi boğularak hayatını kaybetti
Plajda başörtülü anne ile kızına sözlü saldırıda bulunan kadın gözaltına alındı Plajda başörtülü anne ile kızına sözlü saldırıda bulunan kadın gözaltına alındı
Yaşlı kadının Çambaşı Yaylası’nda cansız bedeni bulundu Yaşlı kadının Çambaşı Yaylası'nda cansız bedeni bulundu
Manisa’da balkondan düşen kadın hayatını kaybetti Manisa'da balkondan düşen kadın hayatını kaybetti

22:50
Macaristan Başbakanı Peter Magyar, NATO Zirvesi öncesi İstanbul turu attı
Macaristan Başbakanı Peter Magyar, NATO Zirvesi öncesi İstanbul turu attı
22:08
Fenerbahçe ve Galatasaray’ın satın alamadığı Bissouma’yı Amedspor istiyor
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın satın alamadığı Bissouma'yı Amedspor istiyor
21:50
İspanya hükümeti, Başbakan’ın eşinin Ankara’ya gitmesine izin verilmemesine tepki gösterdi
İspanya hükümeti, Başbakan'ın eşinin Ankara'ya gitmesine izin verilmemesine tepki gösterdi
21:37
Gazeteci Barış Pehlivan’ın eski sevgilisinden “taciz“ iddiası Savcılığa suç duyurusunda bulundu
Gazeteci Barış Pehlivan'ın eski sevgilisinden "taciz" iddiası! Savcılığa suç duyurusunda bulundu
21:24
ABD, NATO’dan çıkaracak mı Trump’ın büyükelçisinden çarpıcı çıkış
ABD, NATO'dan çıkaracak mı? Trump'ın büyükelçisinden çarpıcı çıkış
19:36
Muş’ta Afrika’yı andıran manzaralar
Muş'ta Afrika'yı andıran manzaralar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2026 23:50:02. #7.12#
SON DAKİKA: İsrail Meclisi'nden Soruşturma Komitesi Tasarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.