İsrail Meclisi Üyesi Filistinlilerin Gönüllü Göçünü Teşvik Ediyor - Son Dakika
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İsrail Meclisi Üyesi Filistinlilerin Gönüllü Göçünü Teşvik Ediyor

İsrail Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Başkanı Tzvika Foghel, Filistinlilerin gönüllü göçünü teşvik etme çağrısında bulunarak, 'İsrail, Gazze Şeridi'nin kuzeyinin tamamına Yahudiler yerleştiğinde, savaşı bitirmelidir.' dedi. Foghel, 'Filistinlilerin gönüllü göçünü teşvik ediyorum ve kim bunu yapmak isterse benden hibe alacaktır.' ifadelerini kullandı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne 170 gündür düzenlediği saldırılarda 32 bin 226 kişi hayatını kaybetti, yaralananların sayısı ise 74 bin 518'e ulaştı.

24.03.2024 17:13  Güncelleme: 17:14
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İsrail Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Başkanı Tzvika Foghel, Filistinlilerin gönüllü göçünü teşvik etme çağrısında bulunarak, "İsrail, Gazze Şeridi'nin kuzeyinin tamamına Yahudiler yerleştiğinde, savaşı bitirmelidir." dedi.

Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in lideri olduğu Otzma Yehudit (Yahudi Gücü) Partisi milletvekili olan Foghel, İsrail devlet radyosuna açıklamalarda bulundu.

Foghel, "İsrail, Gazze Şeridi'nin kuzeyinin tamamına Yahudiler yerleştiğinde, savaşı bitirmelidir." dedi.

"Hamas'ın 7 Ekim'in bedelini Gazze'den çıkarılmakla ödeyeceğini" ileri süren Foghel, "Filistinlilerin gönüllü göçünü teşvik ediyorum ve kim bunu yapmak isterse benden hibe alacaktır." ifadelerini kullandı.

Ben-Gvir de daha önce yaptığı açıklamalarda defalarca Gazze'nin kalıcı işgalinin gerekliliğini savunarak, "Gazzelilerin göçünün teşvik edilmesi" çağrısında bulunmuştu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 170 gündür düzenlediği saldırılarda 14 bin 280'i çocuk ve 9 bin 340'ı kadın olmak üzere 32 bin 226 kişi hayatını kaybetti, yaralananların sayısı ise 74 bin 518'e ulaştı.

İsrail saldırılarında mağdur olanların yüzde 73'ünü kadınlar ve çocuklar oluştururken, öldürülenler arasında 364 sağlık çalışanı, 48 sivil savunma personeli ve 136 gazeteci bulunuyor. Gazze'de şu ana kadar 27 çocuk da açlık nedeniyle yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Meclisi Üyesi Filistinlilerin Gönüllü Göçünü Teşvik Ediyor - Son Dakika

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