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İsrail Merkez Bankası Başkanı: Gazze saldırılarının maliyeti 255 milyar şekele ulaşacak - Son Dakika
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İsrail Merkez Bankası Başkanı: Gazze saldırılarının maliyeti 255 milyar şekele ulaşacak

İsrail Merkez Bankası Başkanı Amir Yaron, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların maliyetinin 255 milyar şekele (67,6 milyar dolar) ulaşacağı tahmininde bulundu. Yaron, Meclis Finans Komitesine yaptığı açıklamada, 2023-2025 yılları için doğrudan savaş harcamalarının 255 milyar şekele ulaşacağını belirtti. İsrail Merkez Bankası verilerine göre, Gazze'ye yönelik savaş sonrası bu yıl ekonomik büyümenin yüzde 0,4 şeklinde revize edilmesi bekleniyor.

İsrail Merkez Bankası Başkanı: Gazze saldırılarının maliyeti 255 milyar şekele ulaşacak
23.01.2024 - 16:43,
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İsrail Merkez Bankası Başkanı Amir Yaron, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların maliyetinin 255 milyar şekele (67,6 milyar dolar) ulaşacağı tahmininde bulundu.

İsrail Meclisinden yapılan açıklamaya göre, Merkez Bankası Başkanı Yaron, dün Meclis Finans Komitesine bilgi verdi.

Yaron, "tazminat ve savaşla ilgili diğer sivil harcamalar dahil olmak üzere 2023-2025 yılları için doğrudan savaş harcamalarının 255 milyar şekele ulaşacağı" tahmininde bulundu.

İsrail'in savaşta olduğunu dile getiren Yaron, "Finansal olarak iyi durumdayız. İsrail, önceki güvenlik olaylarından çıkış konusunda iyi bir deneyime sahip." diye konuştu.

İsrail Merkez Bankası verileri 2024'te ekonomik büyümenin IMF'nin beklentileriyle aynı şekilde yüzde 3,4 olacağını gösterirken, Gazze'ye yönelik savaş sonrası bu yıl büyümenin yüzde 0,4 şeklinde revize edilmesi bekleniyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İsrail Merkez Bankası Başkanı: Gazze saldırılarının maliyeti 255 milyar şekele ulaşacak - Son Dakika
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