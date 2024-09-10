İsrail Askeri Sınırda Yaralandı

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İsrail- Mısır sınırında kaçakçılara ait bir aracın çarpması sonucu bir İsrailli askerin yaralandığı belirtildi.

Israel Hayom gazetesinin haberinde, "Mısır sınırında bir ATV aracın dur ihtarına uymaması sonucu çarptığı İsrailli bir subayın hafif yaralandığı kaydedildi.

Aracın uyuşturucu kaçakçılarına ait olduğu, İsrail askerlerinin ATV araca ateş açtığı ve sürücünün olay yerinden kaçtığı aktarıldı.

İsrail ordusunun şüpheliyi yakalamak için arama çalışması başlattığı ifade edildi.

Ordudan yapılan açıklamada da Mısır sınırında İsrail askerlerine doğru hızla gelen araca ateş açıldığı ve şüphelinin yakalanması için bölgede aramaların başladığı belirtildi.